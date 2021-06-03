Металлоинвест инвестирует в развитие «зеленой» металлургии

Подписи под документом поставили гендиректор Металлоинвеста Назим Эфендиев и врио губернатора области Вячеслав Гладков.

Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает инвестиции в проекты зеленой металлургии в целях устойчивого социально экономического развития региона. В частности, Металлоинвест с 2021 по 2026 годы инвестирует более 160 миллиардов рублей в развитие Лебединского ГОКа и Оскольского металлургического комбината им. А.А. Угарова.

- Мы планируем рекордный объем инвестиций в развитие технологий зеленой металлургии, – отметил Назим Эфендиев. – На Лебединском ГОКе и ОЭМК будут модернизированы и созданы новые производственные мощности, которые обеспечат потребности российского и мирового рынка в высококачественной продукции, содействующей снижению углеродного следа. Все инвестиционные проекты будут реализованы с применением наилучших доступных технологий с минимальным воздействием на окружающую среду. Будет создано более 1 тыс. квалифицированных рабочих мест.

- Подписание этого соглашения важно не только с точки зрения объемов, инвестиций, рабочих мест и налогов. Это совсем другой подход к выпускаемой продукции. В современном мире это называется «зелёной металлургией». То есть реализация тех проектов, которые максимально бережно относятся к экологии региона и формируют так называемый «зелёный след». И мне очень важно, что компании, которые работают на территории Белгородской области и выходят на международные рынки, понимают эти мировые тренды и формируют «зелёный след» в отрасли. Металлургическое производство очень сложное в экологическом плане и требования очень высоки. И те соглашения, которые мы сегодня подписали говорят о том, что это одни из самых современных технологий в мире металлургии, – прокомментировал Вячеслав Гладков.

Соглашение предусматривает реализацию шести инвестиционных проектов на предприятиях Металлоинвеста в Белгородской области.

В частности, строительство технологической секции обогатительной фабрики ЛГОКа для увеличения производства высококачественного железорудного концентрата; возведение на ЛГОКе корпуса флотации для дообогащения концентрата производительностью, обжиговой машины №5 для производства премиальных окатышей, а также нового хвостохранилища, обеспечивающего современную экологически эффективную технологию и значительное снижение пыления. Кроме того, на комбинат приобретут технику в рамках модернизации горно-транспортного комплекса.

На ОЭМК им. А.А. Угарова будет реализован комплекс мероприятий по модернизации установки металлизации №3, строительству дуговой сталеплавильной печи №5 и агрегата комплексной обработки стали №4. Это позволит снизить себестоимость производства, уменьшить нагрузку на окружающую среду и повысить качество стали.

Правительство Белгородской области окажет Металлоинвесту содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе, в вопросах привлечения средств на строительство и реконструкцию объектов внешней энергетической, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.