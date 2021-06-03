Предприятия торговли смогут оптимизировать логистику в рамках нацпроекта «Производительность труда»

В Белгородской области участниками стали 78 предприятий несырьевого сектора экономики.

Изменения для вступления предприятий в нацпроект «Производительность труда» коснулись не только расширения списка участников, но и по другим критериям: теперь допустимая доля иностранного участия в капитале компании, решившей присоединиться к нацпроекту, увеличена вдвое - с 25 до 50%, при объеме выручки от 400 миллионов рублей за предыдущий год (без НДС).

- Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на площадках предприятий проводится на безвозмездной основе и включает следующие направления: оптимизация информационных, производственных и вспомогательных процессов, обучение, декомпозиция цели и управление проектами и изменениями. В своей работе эксперты РЦК в первую очередь диагностируют имеющиеся процессы, выявляют проблемы и решают их за счет внедрения инструментов бережливого производства. Для предприятий торговли это может быть полезно в плане оптимизации логистики, сокращения затрат на хранение товаров и устранения потерь в процессах. Опыт работы с промышленными предприятиями уже показал эффективность наших методов. Мы уверены, что и в сфере торговли наш опыт будет полезен, - отметил руководитель РЦК Белгородской области Дмитрий Попов.

Напомним, в Белгородской области нацпроект реализуется с 2018 года, его участниками стали 78 предприятий несырьевого сектора экономики – пищевой, строительной, обрабатывающей, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей.

Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на портале: http://производительность.рф/

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