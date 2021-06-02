Белгородский детский оркестр выступит на Красной площади в Москве

Всего на конкурс прислали видео 17 коллективов из Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Тульской и Белгородской областей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В IV смотре-конкурсе детских духовых оркестров ЦФО, который прошел в рамках программы «Спасская башня детям» в формате видеоотбора, гран-при завоевал сводный духовой оркестр детских музыкальных школ и детской школы искусств №1 Белгорода «Фанфары Белогорья», - информирует пресс-служба городской администрации.

Коллектив совсем юный, организован по инициативе городского управления культуры только в феврале этого года.

«Это очень большая победа, достижение! – не скрывает эмоций руководитель управления культуры Белгорода Ольга Лесных. - Буквально за несколько месяцев мы смогли создать коллектив, который способен конкурировать с крупнейшими оркестрами Центрального федерального округа. Наши дети и педагоги – настоящие таланты, любящие музыку».

В основном составе оркестра занимаются 67 ребят. Как обладатели Гран-при конкурса они поедут в лагерь «Артек».

Всего на конкурс прислали видео 17 коллективов из Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Тульской и Белгородской областей.

Победители конкурса будут приглашены для участия в концерте, который пройдет на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади с 27 по 29 августа.