Белгородские энергетики организовали урок-праздник в День зашиты детей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Международный день защиты детей энергетики провели урок-праздник по электробезопасности для 60 учащихся гимназии № 1 г. Белгорода, а также наградили участников флешмоба #МояЭлектробезопасность.

Электромонтеры Белгородских электрических сетей Константин Котляров и Дмитрий Петров вместе с мультяшными персонажами фиксиками и трансформерами погрузили ребят в удивительный мир безопасного электричества.

В игровой форме дети узнали, какие знаки предупреждают об риске поражения электротоком, что такое зона шагового напряжения и как из неё выйти «гусиным» шагом, почему нельзя играть возле трансформаторных подстанций, линий электропередачи, рыбачить вблизи ЛЭП, запускать радиоуправляемые игрушки, делать селфи и рисовать граффити на энергообъектах.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Ребята играли с аниматорами, зажигали на космической дискотеке, соревновались в быстроте и ловкости примерки спецодежды энергетиков, узнали, что такое катушка Тесла. В итоге все остались довольны, но главное, что благодаря интересному уроку школьники запомнили, как правильно себя вести рядом энергообъектами, чтобы не попасть в беду.

В финале мероприятия энергетики подвели итоги творческого онлайн флешмоба #МояЭлектробезопасность, проходившего в группе «Энерголандия» социальной сети ВКонтакте. Егор Стансков и Максим Евменов из школы № 28 г. Белгорода сняли забавный ролик о том, как Тру-ля-ля и Тра-ля-ля изучали правила электробезопасности, с которым набрали максимальное количество лайков. В ближайшее время награды получат все участники флешмоба.

Преподаватель ребят Яна Ежеченко подчеркнула: «Такие неформальные уроки очень нужны, причем в каждой школе, ведь они позволяют детям намного легче усвоить правила безопасного обращения с электричеством».

- Работа по предупреждению детского электротравматизма ведется в Белгородэнерго постоянно. Ежегодно в школах, детских садах наши инженеры проводят занятия по обучению детей основам безопасного обращения с электричеством, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - Такая работа особенно важна во время каникул, когда ребята много времени проводят вне дома. Инженеры Белгородэнерго в ближайшие месяцы планируют в обязательном порядке побывать в детских лагерях отдыха и предостеречь детей от непростительных и опасных шалостей с электричеством и не подвергать свою жизнь риску.