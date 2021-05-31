Смерть от рук отца: в Белгородской области 5-летний ребенок умер в больнице после побоев

Поднявшему руку на сына отцу грозит тюремное заключение. Фото: Тимур ХАНОВ

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело о причинении телесных повреждений 5-летнему мальчику в Волоконовском районе.

Так как потерпевшим по этому делу является малолетний, который умер в больнице от травм, нанесенных отцом, руководство управления приняло решение о передаче уголовного дела в аппарат следственного управления.

Обвиняемому предъявлено новое обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

«Следствие требуют арестовать обвиняемого», - информирует пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

Также первый отдел возбудил уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, не принявших своевременно мер к недопущению совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего. Помимо погибшего мальчика, в семье воспитываются еще двое малолетних детей, мать которых злоупотребляет спиртным.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование поручено наиболее опытному следователю. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленных на всестороннее и объективное расследование.