Банк «Открытие»: 13% женщин и 16% мужчин не хотят иметь детей

35% наших сограждан назвали достойным бюджетом на ребенка 15-30 тысяч. Фото: "КП" Архив

Накануне Международного дня защиты детей 1 июня ПАО Банк «ФК Открытие» провел опрос среди россиян. По результатам у 36% опрошенных женщин и 39% мужчин пока есть только один ребенок. У 33% женщин и 27% мужчин - два. У 5% женщин и 4% мужчин - три и более. Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин - 26% против 16%.

13% женщин и 16% мужчин не хотят иметь детей. Как минимум одного ребенка хотели бы иметь 28% женщин и 33% мужчин. О желании иметь двоих детей сообщили 44% женщин и 34% мужчин. Многодетными матерями трех и более детей мечтают стать 15% женщин. Многодетными отцами- 17% мужчин.

Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин. Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин), нехватку свободного времени (5% женщин и 8% мужчин). Только 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие отцовского признали 3% мужчин.

6% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно 15 тысяч рублей в месяц – суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум. 35% наших сограждан назвали достойным бюджетом на ребенка 15-30 тысяч. По мнению еще 33% эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей. 19% полагают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, 8% - свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

По данным недавнего опроса «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие»), 42% россиян, имеющих детей, откладывают деньги на их будущее, 48% - не откладывают. Из тех, кто откладывает, 26,4% хотели бы накопить к совершеннолетию ребенка от 100 до 500 тысяч рублей, а еще 18,4% - от 500 тысяч до 1 миллиона.

Россияне оказались достаточно терпимы к чайлдфри - тем, кто сознательно не хочет заводить детей. Резко отрицательно к таким людям относятся только 18% женщин и 22% мужчин. Подавляющее большинство респондентов – 70% женщин и 50% мужчин - полагают, что люди сами имеют право решать, заводить ли им детей. При этом открыто назвали себя чайлдфри лишь 4% женщин и 2% мужчин.

Опрос проведен банком «Открытие» 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.