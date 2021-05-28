Банк «Открытие» и группа «Черкизово» запустили платежи через «Транзит 2.0»

Благодаря успешно реализованному пилоту с группой «Черкизово» все клиенты «Открытия», присоединившиеся к сервису, становятся участниками электронного документооборота. Фото: "КП" Архив

Мультибанковский сервис «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария (НРД) позволяет унифицировать взаимодействие корпораций с обслуживающими их банками, управлять пулом счетов через единый интерфейс, а также обеспечивает безопасный обмен финансовыми сообщениями.

Благодаря успешно реализованному пилоту с группой «Черкизово» все клиенты ПАО Банка "ФК Открытие", присоединившиеся к сервису, становятся участниками электронного документооборота унифицированного международного формата обмена ISO 20022, который также стал доступен в различных версиях интеграционных решений банка на базе host-to-host.

Ирина Кондратова, руководитель управления казначейства корпоративных финансов и отчетности группы «Черкизово»: «В 2020 году группа «Черкизово» приняла решение о сотрудничестве с НРД в рамках перехода на единый канал взаимодействия с банками на платформе «Транзит 2.0». Наш надежный партнер – банк «Открытие» – в кратчайший срок откликнулся на предложение присоединиться к данной платформе. Коллегами были проведены все необходимые настройки системы, тесты и предложено готовое решение. Группа «Черкизово» надеется, что сотрудничество с банком будет продолжено для достижения нашей общей цели – сделать простым и удобным обмен платежными документами между корпорациями и банками, обеспечив высокий уровень безопасности и надежности».

Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»: «Одна из главных задач банка в этом году – обеспечить клиентов прогрессивными и надежными цифровыми решениями для расчетного бизнеса. Присоединение к платформе НРД «Транзит 2.0» является важным шагом «Открытия» в целях предоставления качественного обслуживания крупнейших корпораций, которые имеют самые высокие требования и стандарты к предлагаемым сервисам на высококонкурентном рынке».

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Мы благодарим группу «Черкизово» за возможность совместной реализации данного проекта и готовы предлагать проведение расчетов через «Транзит 2.0» и другим корпоративным клиентам. Это удобно, надежно и безопасно для управления финансами российских предприятий реального сектора экономики».

Александр Нам, Управляющий директор по технологическим сервисам НРД: «Мы видим, что интерес со стороны рынка к технологическим сервисам НРД продолжает расти. Участники рынка ищут новые пути снижения затрат, повышения прозрачности и упрощения взаимодействия, и мы рады, что «Транзит 2.0» помогает им в решении этих задач».