Белгородские юзеры смотрят видео чаще в Instagram, чем в онлайн-кинотеатрах

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Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Белгороде и области. Доля информации, прокачанной пользователями региона через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила около 43% от общего трафика в сети оператора.

В среднем за месяц жители Белгорода и области – абоненты МегаФона используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 1,2 Пбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) примерно 98 раз.

«Основная часть мобильного трафика сегодня приходится на сеть 4G. Его доля в общем объёме с начала года составила 80%. Чтобы сохранить качество и высокую скорость загрузки данных в пиковые часы, мы продолжаем активно развивать инфраструктуру и увеличиваем емкость сети четвертого поколения. Благодаря этому для наших абонентов в регионе средняя скорость загрузки HTTP-страниц увеличилась в 1,5 раза», – отметил Михаил Туровский, директор МегаФона в Белгороде.

Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора в Белгороде уходит на видео-контент. С начала 2021 юзеры потратили около 2 тысяч Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще 558 Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика обогнал сервис КиноПоиск и онлайн-кинотеатры Okko и ivi.

Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а из мессенджеров предпочитают Тelegram, Viber и WhatsApp. Последний, не смотря на обновленную политику по передаче данных, остается востребованным у белгородцев: аналитики отметили, что с января 2021 трафик в мессенджере вырос на 45%.

Всего с начала года пользователи МегаФона в Белгороде и области получили и передали около 14 тысяч Тбайт информации – это в 1,5 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.