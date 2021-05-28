Металлоинвест подтвердил сертификацию по показателям эмиссии парниковых газов

фото: пресс-служба УКК АО "Лебединский ГОК".

Компания «Металлоинвест» подтвердила на соответствие международному стандарту ISO 14064-1:2018 данные об объемах эмиссии парниковых газов по всем четырем производственным площадкам – Лебединскому ГОКу, Михайловскому ГОКу им. А.В. Варичева, ОЭМК им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

В рамках 18-го Металлургического саммита «Русская Сталь: стратегия роста» Директор по работе с ключевыми клиентами BSI Алексей Пикулин вручил заключение об успешном прохождении верификации Директору по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрию Гаврилову.

- Металлоинвест рассматривает климатическую повестку в качестве одного из своих приоритетов, – подчеркнул Юрий Гаврилов. – На базе полученной количественной оценки прямых и косвенных выбросов парниковых газов наших производственных площадок мы сформулировали долгосрочные цели и план мероприятий по их достижению, которые легли в основу нашей Климатической стратегии.

В 2020 году была произведена полная инвентаризация парниковых газов с включением прямых выбросов от источников Компании (Scope 1), косвенных выбросов от производства закупаемой у сторонних организаций энергии (Scope 2), косвенных неэнергетических выбросов, получаемых при закупке сырья и материалов, и реализации продукции, (Scope 3), а также углеродного следа продукции.

- Поздравляю Металлоинвест с достижением важной вехи на пути непрерывного развития вашей компании. Уверен, что заключение о верификации, которое вручаю вам сегодня, откроет для Металлоинвеста новые двери, в новом качестве, – отметил Алексей Пикулин.

Согласно принятой Климатической стратегии, Металлоинвест стремится к достижению углеродной нейтральности у себя и максимальному сокращению выбросов парниковых газов у своих потребителей к 2050 году.