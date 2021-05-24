РЦК Белгородской области в рамках форума «LeanПерсона» поделился опытом внедрения инструментов бережливого производства

Участники форума обменялись опытом внедрения инструментов бережливого производства.

В течение двух дней на межрегиональном форуме бережливых технологий «LeanПерсона» эксперты Регионального центра компетенций Белгородской области совместно с Департаментом экономического развития выступили модераторами секции «Бизнес». В ней приняли участие представители бизнеса и органов исполнительной власти из 15 регионов России. Участники обменялись опытом внедрения инструментов бережливого производства и обсудили сотрудничество.

Первой точкой визита стал лидер в сфере производства сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы - «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова». Компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» в сентябре 2019 года. На сегодняшний день, благодаря инструментам бережливого производства, предприятие увеличило выработку готовой продукции дисков БДТ для измельчения земли на 66%, а дисков БДМ для её рыхления на 80%.

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- Благодаря участию в нацпроекте мы посмотрели на многие вещи по иному, кажущиеся нам обыденными. Специалисты Регионального центра компетенций на простых примерах показали нам, как можно более эффективно использовать оборудование и человеческий ресурс, - подчеркнул Артем Рязанов, генеральный директор ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова».

Предприятие тиражирует полученный опыт на производстве. Во всех цехах есть свои инфоцентры, где сотрудники обсуждают и решают рабочие вопросы во время планерок. Гости из других регионом заинтересовались таким подходом.

Еще одним предприятием по обмену опытом, которое посетила делегация, стала транспортная компания «Экотранс». Здесь за время реализации нацпроекта закупили 38 новых мусоровозов и улучшили систему вывоза коммунальных отходов. Упростился процесс сбора и вывоза мусора, он стал быстрее в 1,5 раза. При этом на 27% увеличился коэффициент использования парка, а операторы тратят на обслуживание контейнеров на 20% меньше времени.

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Чтобы повышать производительность труда, в компании внедряют систему постоянных улучшений. Сотрудники предприятия проходят обязательное обучение основам бережливого производства, после чего повышают качество и условия труда.

- Хочу сказать огромное спасибо за реализацию этого проекта на нашей площадке. Для нас это очень хорошее подспорье сегодня. Во время пандемии упали объемы, упали обороты. Если бы не нацпроект, мы бы не вытянули. Но сегодня мы прошли достойно путь, а дальше будет еще лучше, - поделился Николай Шеин, директор ООО «ТК «Экотранс».

Директор АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» Сергей Селичев отметил, что с удовольствием посетил Форум и почерпнул массу моментов для тиражирования в своем регионе. В частности, заинтересовал опыт «Экотранса» по сбору и переработке мусора, который, по мнению Сергея Селичева, можно применять и в Курской области.

Справка

Межрегиональный форум бережливых технологий «LeanПерсона» – ключевая площадка для проведения деловой встречи представителей федеральных министерств и ведомств, делегаций из субъектов Российской Федерации, ведущих экспертов для обсуждения формирования модели бережливой личности, создания институтов достижения бережливых компетенций.

Узнать более подробную информацию о нацпроекте и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф.

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