Белгородские школы станут безопаснее

Один из элементов проекта «Безопасная школа» - IP-телефония. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Более современной в ближайшие два года система безопасности станет в образовательных учреждениях №№ 41, 28, 40, 45 и 13. Работы ведутся в рамках муниципального проекта «Безопасная школа».

НОВЫЕ КАМЕРЫ ВМЕСТО СТАРЫХ

Как информирует пресс-служба городской администрации, «в 41-й школе уже установили современную систему видеонаблюдения».

На каждом этаже по шесть камер высокой четкости, в холлах по две, по одной в гардеробах, столовой, спортзале. Под контролем прилегающая территория.

Следит за происходящим на мониторах сотрудник ЧОП. Для него организовано отдельное помещение, в котором размещены тревожные кнопки. Доступ к видеонаблюдению есть у директора и его заместителей. Камеры планируется подключить к системе Единой дежурно-диспетчерской службы управления ГОЧС Белгорода.

«До этого у нас было несколько старых не пишущих камер, - рассказывает директор 41-й школы Елена Осетрова. - Теперь 25 современных. Они охватывают всю школу. Все хорошо просматривается. Мы стараемся обеспечить не только антитеррористическую безопасность, но и безопасность образовательного процесса».

В ШКОЛУ – ЧЕРЕЗ ШТРИХ-КОД

В школе есть два входа: один для учеников, другой для персонала и посетителей. Сейчас на них устанавливают терминалы СКУД (система контроля и управления доступом). Пройти в здание можно только при наличии штрих-кода. Аналогичная система работает в СОШ № 15.

«С производителями программного обеспечения «Виртуальная школа» мы хотим сделать так, чтобы в приложении учащегося и родителя был штрих-код, - поясняет директор МБУ «Научно-методический информационный центр» Алексей Журавлев. - Он формируется на основе уникального лицевого счета, который есть у каждого ученика. Штрих-код может быть на любом носителе: бумаге, карточке, экране смартфона. Детям не нужно иметь ключ доступ, который легко теряется».

При въезде на территорию 41-й школы установлены автоматические ворота. Такие же есть в 28-й СОШ. До конца года автоматику установят в 45-й, а в следующем - в 13-й и 40-й школах.

БОРЬБА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

Входы и выходы из образовательных учреждений оснастят системой «антипаника», то есть блокирующим элементом. При возникновении чрезвычайной ситуации можно будет закрыться внутри помещения или же свободно покинуть его.

Один из элементов проекта «Безопасная школа» - IP-телефония. Этот вид телефонной связи уже используют во всех образовательных учреждениях Белгорода.

Как утончил Алексей Журавлев, «технология позволяет более оперативно передавать сообщения. Кроме этого, процентов на 20 - 25 мы стали экономить муниципальный бюджет на услугах связи».

Комплексную модель безопасности, апробированную на пяти школах, планируется распространить на все образовательные учреждения города.