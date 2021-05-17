Трагедия в Белгороде: в Северском Донце погиб ребенок

В МЧС подчеркивают: пляжи еще только готовят к сезону, купаться запрещено. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о происшествии поступило в Службу спасения 16 мая в 21 час 08 минут. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, однако известно, что на городской пляж пришла группа детей, и когда один из мальчиков стал тонуть, очевидцам не удалось ему помочь.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области вновь и вновь просят жителей региона соблюдать осторожность и четко выполнять все предписанные правила безопасного поведения на воде.

Важно, что купальный сезон в регионе еще не открыт и на пляжах запрещено купание, о чем гласят соответствующие таблички. Сейчас все объекты еще только готовят: завозят песок, убирают мусор и проводят прочие необходимые действия. В период работы на каждом пляже будет развёрнут спасательный пост, укомплектованный необходимым оборудованием и спасательным снаряжением.

Напомним, на территории Белгорода находится один пляж - центральный городской, а также три места отдыха у водоёмов: Пескарьер, Левобережье и территория возле УСК Хоркиной.