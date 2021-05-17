Мы гордимся сынами твоими, Россия!

Белгородцы помнят подвиг молодого танкиста. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня все меньше свидетелей событий тех лет, когда на нашу родную землю обрушилась беспощадная и страшная Великая Отечественная война. И пусть эти дни все дальше, пусть проходят годы и десятилетия, но последующие поколения помнят: велик подвиг воина-освободителя!

Одним их важных исторических объектов в Белгороде является памятник командиру танкового взвода Андрею Попову. Старший лейтенант совершил подвиг при первом освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 9 февраля 1943 года.

И белгородцы не забывают героя: каждый год в День Победы у монумента собираются благодарные потомки. Например, для коллектива Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области возложение цветов к памятнику Попову – добрая многолетняя традиция.

Минута молчания и цветы к подножию памятника Попову – многолетняя традиция коллектива Фонда.

Благодарность сквозь десятилетия

- Для всех нас быть наследниками солдат Победы – большая честь и колоссальная ответственность, - говорит исполнительный директор Фонда Леонид Белоковаленко. - Наш священный долг – всегда помнить о подвиге предков, бережно хранить каждую крупицу правды и передавать ее от поколения к поколению, заботиться о благополучии ветеранов и свято чтить память всех погибших.

Андрей Попов не вышел живым из того боя. Сегодня в городе есть не только монумент, увековечивший доблесть воина за свой подвиг посмертно награжденного орденом Отечественной войны II степени. С 23 августа 1943 года улица Пионерская, на которой завершился жизненный путь танкиста, стала носить имя Андрея Попова. Это произошло по просьбе его сослуживцев: после окончательного освобождения города командование танковой бригады написало письмо в Белгородский горисполком с просьбой увековечить память героя. А в 1957 году был открыт и бюст Попова. Ныне он взят под охрану государства, как памятник истории и культуры регионального значения.

- Из горнила войны не вернулись миллионы людей, в том числе и наших земляков. Но страна победила не только в войне, но и после нее – героически, в короткий срок восстановив обычную жизнь, заново отстроив разрушенные врагом города и села, переведя промышленность в мирное русло, - уверен Леонид Игоревич. - Поэтому сегодня мы с чувством огромной благодарности и трепета в сердце обращаемся со словами признательности к нашим ветеранам-победителям, труженикам тыла, всем выжившим и возродившим родную страну. Спасибо вам за мирное небо над головой, за ясное солнце, за то, что мы есть!

Андрей Попов: вечно молодой герой Великой войны. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Герой, освобождавший Белгород

Андрей Иванович Попов родился в городе Ессентуки Ставропольского края. Окончив школу в 1939 году, он поступил в Винницкое стрелково-пулеметное военное училище, а после нескольких переводов с успехом закончил Чкаловское танковое училище. По завершении учебы Андрей был назначен командиром взвода управления 192-й танковой бригады – именно в ее составе 22-летний офицер и попал под Белгород зимой 1943 года.

В ночь на 9 февраля бригада вела бои на северной окраине города. Машина Попова стала первой, прорвавшейся в оккупированный Белгород: экипаж вел ее по городу, подавляя огневые точки фашистов и по радио сообщая точки для залпов артиллеристов. Завершение героического пути молодого командира случилось на пересечении улиц Пионерская и Ленина (в наши дни – улица Попова и Гражданский проспект). Его танк был подбит. Выбравшись из машины, тяжело раненный офицер вступил в перестрелку, но вражеское оружие не оставило ему шанса…