ВТБ запускает мобильного оператора в Белгородской области

Подключиться к ВТБ Мобайл могут все жители Белгородской области, независимо от того, являются ли они клиентами банка.

Белгородцам теперь доступны все преимущества мобильного оператора ВТБ. Абоненты смогут пользоваться выгодными тарифами, совершать безлимитные звонки внутри сети, оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус». Также клиентам ВТБ Мобайл предоставляется бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и непредвиденных списаний.

Подключиться в любом отделении банка в регионе. Кроме того, на ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого также необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер.

Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и гигабайты переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора, выбрав подходящую комбинацию минут и гигабайт.

При подключении к ВТБ Мобайл в случае пополнения счёта от 400 до 1000 рублей клиенту начисляется приветственный бонус, равный сумме первого внесенного платежа. Бонусные рубли доступны для оплаты услуг связи.

- Мы стремимся предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов, поэтому расширяем присутствие ВТБ Мобайл в российских регионах. Сегодня ВТБ Мобайлпредставлен в уже в шести регионах. До конца года наши услуги станут доступны для подключения жителям ещё ряда субъектов РФ. Абоненты ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи, – отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Банк ВТБ (ПАО) запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. Весной 2021 года ВТБ Мобайл стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской областей и Пермском крае.

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре, соцсетях или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.