Общественное мнение: инвестиции – дело рискованное, но прибыльное

А по мнению половины, для инвестирования нужна большая первоначальная сумма.

Сотрудники ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос среди совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Больше всего тех, кто считает инвестирование рискованным занятием, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для сравнения, в Москве и Московской области этот показатель практически такой же, как в среднем по России - 63%.

Половина респондентов согласна с тем, что для получения высоких доходов нужно вкладывать долгие годы, а для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов – так считают 46%. И лишь 15% думают, что инвестировать нужно только в один инструмент.

Касательно грамотности и умений, по мнению 35% респондентов, инвестировать может только профессионал. 30% не разделяют эту точку зрения, полагая, что инвестиции доступны всем. К слову, только 36% респондентов назвали высокий инвестиционный доход удачей или чистой случайностью - особенно распространена такая точка зрения на Дальнем Востоке. 26% россиян не согласились с этим.

- Самое интересное в итогах опроса то, что в нем нет неправильных ответов. Инвестиции - широкое понятие и каждый человек может найти в них то, что ему нравится или то, чего он боится. Для некоторых инструментов инвестирования нужны миллионы, а для других достаточно 1000 рублей. Некоторые могут принести доход быстро, а другие нуждаются в долгосрочном инвестировании, — говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие». — А группа «Открытие» готова предложить своим клиентам широчайший инструментарий инвестиционных решений.