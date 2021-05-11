«ТК «Экотранс»: внедрение новых технологий с сохранением многолетнего опыта

Все ТКО, собранные в городе Белгороде и Белгородском районе, поступают на мусоросортировочный комплекс компании «Экотранс». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В современном мире существует множество технологий переработки отходов, которые люди выбрасывают на помойку. Если собирать их по отдельности — то это уже не мусор, а вторичное сырье, из которого можно сделать полезные материалы.

В Белгородской области в данном вопросе досконально разобрались представители Транспортной компании «Экотранс». Организация на протяжении 18 лет осуществляет комплексный подход в сфере обращения с отходами – транспортирование, размещение, сортировка, переработка, утилизация, обезвреживание. Компания из года в год совершенствует технологии и разрабатывает проекты, одновременно максимально эффективные и рентабельные. Тем самым выполняя задачу, поставленную главой региона Вячеславом Гладковым – в вопросах экологии и обращении с отходами мы должны быть образцовым регионом.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Посетив площадки переработки ТК «Экотранс» мы прониклись уверенностью: не все так печально для экологии нашей планеты, если подойти к решению вопроса с желанием и умом. Немного технологий, немного солидарности, немного ответственности – и можно получить процесс не только сберегающий природу, но и приносящий доход.

Так, все твердые коммунальные отходы, собранные в городе Белгороде и Белгородском районе, поступают на мусоросортировочный комплекс компании «Экотранс», где осуществляется отбор до 16 полезных фракций. После его модернизации в 2020-2021 годах мощность комплекса увеличилась почти вдвое: со 100 до 180 тысяч тонн в год.

Про пластик и дегазацию

По мнению экологов, пластик и полиэтилен – главные враги природы. Что касается ПЭТ, то в ТК «Экотранс» пластиковые бутылки тщательно сортируют, прессуют и отправляют для переработки в Губкин и в Подмосковье. А вот из полиэтилена – различных пакетов, файлов для документов, тепличной и строительной пленки и прочего – производят гранулы. Из них компания «Экотранс» производит трубы ПНД, которые можно использовать, например, для кабель-каналов, технических водопроводов и т.п.

Из полиэтилена – различных пакетов, файлов для документов, тепличной и строительной пленки и прочего – производят гранулы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К слову, такие трубы активно использует и само предприятие. В партнерстве с учеными университета имени Шухова, на полигоне г. Белгорода реализуется уникальный проект по его дегазации. Свалочный газ (метан) очень опасен, но при грамотном подходе и его можно использовать. Суть дегазации полигона в откачке газа. Его можно просто сжечь, что наносит меньший вред, чем прямые выбросы метана в атмосферу. Либо вторично переработать – пустить на отопление помещений, выработку электроэнергии, чем компания успешно и занимается. Используемая технология позволяет вырабатывать из полученного газа порядка 270 кВт электроэнергии в час.

Про медицинские отходы и древесину

Есть в компании и установка для переработки опасных отходов класса Б, В, которые образуются в медицинских учреждениях. Это высокотехнологичное оборудование, привезенное из Италии в Россию, позволяет перерабатывать медицинские отходы и производить полную стерилизацию. В итоге получаются абсолютно безвредные отходы 5-го класса опасности с отсутствием бактерий, вирусов. Мощность работы оборудования до 500 кг в час. Одна эта установка позволяет обезвредить и переработать все медицинские отходы, образующиеся на территории Белгородской области.

Одна эта установка позволяет обезвредить и переработать все медицинские отходы, образующиеся на территории Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Все древесные отходы – ветки после расчистки территорий и многое другое - перерабатывают в топливные брикеты и пеллеты (печное топливо). Суть переработки очень простая. Сырье поступает в дробилку, где измельчается до состояния муки, она поступает в сушилку, а потом в пресс-граннулятор, где древесную муку сжимают в гранулы. Более того, по заказу клиентов практикуется и выезд большой дробилки на территорию предприятий. Дробилка представляет собой мобильный комплекс для дробления веток, стволов деревьев, мощностью до 80 м3 в час.

Про инновации

Видов отходов очень много, поэтому переработать их все немыслимо, да и глупо. Поэтому наука и практика пришла к тому, что отходы нужно перерабатывать потоками и по сходности свойств, которые они в себе заключают. Компания активно и эффективно перерабатывает вещества, содержащие углерод. Уже прошли испытания опытного экспериментального оборудования по производству жидких видов топлива. После сортировки ТКО остаются отходы - так называемые «хвосты», которые составляют порядка 30% от общего объема отходов и традиционно закапываются на полигонах. Есть в «Экотрансе» и термолизная установка, позволяющая перерабатывать их в жидкую фракцию. Более 30% от полученного объема - жидкое топливо, которое потом можно переработать в бензин, керосин, дизтопливо и мазут. Еще одна часть – твердая – технический углерод.

Про участие в нацпроекте и экологическое просвещение

По словам директора «ТК «Экотранс» Николая Шеина, деятельность предприятия заключается не столько в экономике, сколько в экологии: «Мы хотим защитить город от вредных выбросов и веществ. Мы делаем все для того, чтобы населению было комфортно». И коллектив полностью солидарен с этим, постоянно развиваясь и неся экологическое просвещение молодому поколению.

Так, компания стала первым предприятием в стране в системе обращения с отходами в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Елена Ильина, первый заместитель директора «ТК «Экотранс». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Поначалу было трудно, но мы достигли таких результатов, которых сами от себя не ожидали. Ускорился процесс загрузки мусора, усовершенствовали систему выпуска автомобилей на линию, ускорили процесс ремонта автомобилей. Пересмотрели подходы к организации рабочих мест и к самой работе, - поделилась Елена Ильина, первый заместитель директора «ТК «Экотранс».

Елена Александровна уверена, прививать и воспитывать экологическую культуру нужно с детства, подробно рассказывая, для чего это нужно. Экологическое просвещение – проект, который компания реализовала со школами Белгорода. Сотрудники предприятия провели для ребят экологические уроки, выслушали мнение подрастающего поколения об экологии. Затем среди школьников был объявлен конкурс рисунков «Экология и Я». Собрали огромное количество рисунков. А работы 28 победителей конкурса разместили на новых мусоровозах, чтобы как можно больше белгородцев увидели труды талантливых детей.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Планируется еще несколько конкурсов и мероприятий по экологическому просвещению. И это еще один шаг к тому, чтобы новое поколение бережнее относилось к окружающей среде.

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