Уроки истории: доброта, любовь и милосердие

Многие из них - пример доброты и любви к окружающему миру, к родной земле и ее жителям. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Вот и наступило Светлое Христово Воскресение. День, которого всегда с нетерпением ждет душа, день обновления и радости, добрых и лучезарных событий, которых так не хватает в наше непростое время.

А, кстати, какое оно – наше время? Какие события хранит история, наставляющая современного человека на добрые дела? Попробуем найти ответы, обратившись к календарю: изучив некоторые юбилейные даты и события 2021 года, знаменательные не только для любого православного жителя Белгородчины, но для истории, культуры и дальнейшего развития нашего края в целом.

Чудотворец Белгородский

Небесный покровитель Белгородчины - Святитель Иоасаф – был величайшим просветителем своего времени. Более шести лет будучи епископом, он посвящал множество времени делам обучения детей, распространения грамотности, просвещения и духовного воспитания своей паствы. И 2021 год наполнен юбилейными датами, связанными с безмерно любимым и почитаемым в регионе святым.

Будущий святитель родился на Полтавщине в 1705 году. В 9 лет мальчик, нареченный Иоакимом, был направлен для обучения в духовную школу Киево-Братского монастыря, затем окончил Киевскую Духовную Академию, где в пещерном храме принял монашество. В епископа Белгородского и Обоянского он был рукоположен по повелению императрицы Елизаветы Петровны и в ее присутствии в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

По отзывам современников, святитель Иоасаф, начавший свое служение в Белгороде в августе 1748 года, отличался безмерным милосердием и любовью к ближнему, занимался делами благотворительности, помощи бедным и неимущим. Он посвящал множество времени делам по восстановлению и строительству храмов, всячески заботился об украшении и устройстве церковных сооружений. Прославление епископа в лике святых и обретение его чудотворных мощей состоялось 17 сентября 1911 года – согласно Определению Святейшего Синода по одобрению императора Николая II.

Как гласят исторические записи, Иоасаф приказал устроить у стены Свято-Троицкого собора склеп для своего погребения. В народе его прозвали «пещерка». Многие десятилетия люди спускались в эту усыпальницу, молились и просили у Иоасафа заступничества. Есть свидетели множества исцелений, которые были дарованы просящим.

После разрушения большевиками собора был утрачен и склеп. В декабре 1920 года мощи Святителя были вскрыты и отправлены в музей религии и атеизма, размещенный большевиками в Казанском соборе северной столицы. От уничтожения их спасли верующие сотрудники музея, спрятав на чердаке собора. 28 февраля 1991 года мощи были обретены и освидетельствованы, а 16 сентября в Белгороде состоялся торжественный крестный ход, возглавляемым Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II: мощи святителя Иоасафа были перенесены в Преображенский кафедральный собор.

В 2009 году археологи обнаружили и знаменитую пещерку - было решено создать на этом месте мемориальный комплекс, включающий в себя и часовню святого Иоасафа. Ее освящение в 2011 году совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И сегодня паломники, приходящие поклониться мощам святого, продолжают свидетельствовать о чудесах и помощи, которую являет им по усердной молитве белгородский святой.

Мемориальный комплекс Святителя Иоасафа – особо посещаемое место Белгорода. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Митрополит – просветитель

В нынешнем году Белгородская земля отмечает 205-летие со дня рождения Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Он был выдающимся церковным деятелем 19 века, ученым-богословом, автором многих книг по истории государства Российского - труды нашего земляка признаны золотым фондом православной церкви.

Митрополит Макарий в разное время был избран действительным или почетным членом многих научных, просветительных и благотворительных учреждений. Он редактировал знаменитое «Христово Чтение», размещая в нем и в «Известиях Академии Наук» много статей.

Будущий митрополит - Михаил Петрович Булгаков - родился 19 сентября 1816 года в селе Сурково Шебекенского района в семье священника Флоровской церкви. С именем иерарха связано множество примечательных, важных для дел просвещения и духовного наставления россиян, событий и фактов. К примеру, митрополит Макарий учредил специальную премию «для поощрения отечественных талантов, посвящавших себя делу науки и общеполезных занятий».

Начиная свою научно-литературную деятельность, владыка дал обет делать сбережения от продажи своих сочинений. Собрав 120 тысяч рублей - значительную по тем временам сумму - он завещал их Академии наук, Синоду и духовным академиям, чтобы на проценты с этих средств учредить ежегодные поощрения. Премии митрополита Макария присуждались с 1884 по 1917 годы. Их было четыре: одна присуждалась по итогам трудов ученых Академией наук, две - за учебные издания по духовным дисциплинам - Святейшим Синодом, а еще одна - Киевской духовной академией за работы в области духовной литературы.

В 1997 году традиция вручения Макариевских премий была возобновлена. В наше время они присуждаются в пяти номинациях: «История православной церкви», «История России», «История Москвы и историческое краеведение», «История православных стран и народов», а также учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из данных номинаций.

Что касается литературного наследия митрополита, то и сегодня его работы служат руководствами при обучении в семинариях. И это при том, что сборник лекций Макария «Введение в православное богословие» вышел в свет в 1847 году, а первый том пятитомного «Богословия догматического», которое ныне переиздается в двух больших томах – в 1849-м. До сих пор используется как учебник и сокращенное «Руководство по изучению христианского православно-догматического богословия». Этот труд переведен на греческий язык и употребляется в школах Востока.

С именем митрополита Макария связано много важных событий в истории Русской Церкви XIX века, хотя известно, что его благородный характер и взгляды деятеля-реформатора стали причиной появления множества недоброжелателей. Однако сегодня мы вряд ли вспомним хотя бы часть их имен, дела же и доброту святителя история сохранила в веках. «Любите всех людей без различия... Любите врагов ваших!» – проповедовал владыка принципы, которых и сам придерживался всю жизнь.

Мемориальная доска в г.Короча: здесь в уездном училище иерарх получал первое образование. Фото: архив Белгородской митрополии.

Белгородцы чтят и помнят своего выдающегося земляка. К примеру, в наши дни областной центр украшает памятник митрополиту, расположенный у Белгородской Духовной семинарии, одним из выпускников которой был и он сам. Социально-теологический факультет Белгородского государственного университета носит имя митрополита Московского и Коломенского Макария, здесь же открыта именная аудитория. А в итоге заседания комиссии по увековечиванию памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории, наименованию улиц, площадей и микрорайонов Белгорода наименование «имени Митрополита Макария» (Булгакова) получил сквер по улице 60 лет Октября.

Четверть века на благо ближнего своего

В нынешнем году мы отмечаем и еще два юбилея. Осенью 1996 года Белгородчину посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II – в дни своего визита Предстоятель принял участие в важных для региона событиях.

Одно из них – торжественное открытие Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). К слову, истоком духовного образования на нашей земле можно считать 1721 год, когда в Белгороде при архиерейском доме было открыто училище для «церковнических детей». Год спустя, усилиями епископа Епифания (Тихорского), в городе была учреждена духовная школа. Непосредственно духовная семинария была открыта в 1787 году. Сначала при ней действовало три отделения: риторики, философии и богословия. Но с 1790 года был уже полный курс наук семинарской программы того времени.

Спустя почти столетие началась новая история учебного заведения: в 1995 году Священный Синод поручил епископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну подготовить открытие семинарии миссионерской направленности в Белгороде. Владыка же был назначен и ректором Духовной семинарии.

Ныне возрожденное учреждение готовит священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений, миссионеров, учителей Православной культуры, а также занимается повышением квалификации служителей Русской Православной Церкви и преподавателей образовательных организаций. А небесным покровителем семинаристов является Святитель Иннокентий, митрополит Московский – замечательный проповедник, ученый, преподаватель, 45 лет несший миссионерское служение на Камчатке, Алеутских островах, в Якутии, Хабаровском крае, Северной Америке.

Свою историю белгородская семинария ведет с XVIII столетия. Фото: архив Белгородской митрополии.

Но вернемся в 1996 год. В те же осенние дни Святейший Патриарх совершил чин освящения Спасо-Преображенского собора в Губкине - состоялось событие, знаменательное не только для православных белгородцев, но и для дела сохранения великой истории нашего края.

Очень красивый внешне и внутренне, собор в Губкине в свое время стал вторым по величине в России после московского храма Христа Спасителя. Его возведение – это целая история, пример преклонения потомков перед героизмом участников Великой Отечественной войны. Над созданием храма работала целая группа специалистов из России, Украины, Беларуси, Чехии и Греции, веривших, что совместное строительство святыни в память о погибших станет успокоением для душ воинов. А 11 колоколов для храма были специально изготовлены голландской королевской фирмой. Так собор явился еще и рукотворным символом примирения и единения народов разных стран.

С ним связаны имена выдающихся религиозных, общественных и даже политических деятелей нашей страны. В частности, закладной камень освятил архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий, а первый Президент России Борис Ельцин, посетив стройплощадку, заложил в возводимую стену именной кирпич.

Кафедральный собор в Губкине - второй по величине после столичного храма Христа Спасителя. Фото: архив Белгородской митрополии.

В 2012 году Спасо-Преображенский храм стал кафедральным собором Губкинской и Грайворонской епархии. Сегодня здесь работают воскресная школа, паломнический центр, библиотека, музей. В храме находится и особо почитаемая икона Божией Матери «Помощь в родах», освященная в Новгороде в 17 веке. Каждое воскресенье перед нею совершается водосвятный молебен, а семьи, ждущие прибавления, испрашивают заступничества Богородицы.