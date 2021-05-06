Лучших гимнасток наградят именными кубками, призами и грамотами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белгороде стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике.

«Помимо беспредметной программы, спортсменки покажут навыки владения скакалкой, мячом, лентой, обручем и булавами», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Первый турнир на призы Риммы Фроловой провели весной 1995 года. Тогда среди участниц были только спортсменки из Белгородской области.

Сегодня побороться за высшие награды на масштабных соревнованиях приезжают со всех уголков страны. В числе претенденток на победу в этом году – представительницы нашего региона, Курской, Ленинградской областей, Москвы, Калининградской, Орловской и Воронежской областей.

Соревнования в учебно-спортивного комплексе Светланы Хоркиной завершатся 8 мая. Лучших гимнасток наградят именными кубками, призами и грамотами.

СПРАВКА «КП»

Римма Павловна Фролова является основоположницей развития художественной гимнастики на Белгородчине. Более 30-ти ее воспитанниц продолжают начатое дело и активно работают тренерами в спортивной школе и других учреждениях города и Белгородской области.

Римма Фролова подготовила более 100 мастеров спорта, 500 кандидатов в мастера спорта. Среди первых ее воспитанниц были: чемпионка СССР 1964 года среди девушек Валентина Лихобаба, первые мастера спорта СССР по художественной гимнастике в Белгороде - Тамара Глотова, Галина Верещагина, Алла Самсонова, Елена Гаврилова и Людмила Измайлова.