Особенности инвестирования от экспертов «Открытия»

Кроме того, речь шла и о конкурентных преимуществах инвестиционных продуктов и услуг группы «Открытие».

Накануне банк провел бизнес-завтрак «Российский рынок акций: почему акции не боятся геополитики». Основной темой стали плюсы и минусы самостоятельных инвестиций, работы с личным брокером и передачи инвестиционных портфелей в доверительное управление. Спикерами мероприятия выступили Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Oткрытие Private Banking, и Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие», входящей в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Еще одной темой стало и фундаментальное управление инвестиционным портфелем с детальным анализом факторов, влияющих на цену и ценность акций. Эксперты рассказали, по каким критериям выбирать паевые инвестиционные фонды и стратегии доверительного управления.

А еще - как уменьшить риски при возникновении «пузырей» на фондовых рынках. Виталий Исаков и Андрей Шенк проанализировали ситуацию на фондовых рынках России, где индексы находятся на исторических максимумах, и США – рынке, во многом определяющем инвестиционные стратегии состоятельных россиян.