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Общество30 апреля 2021 15:32

В Белгородской области «Ростелеком» помог обеспечить запись на прием к врио губернатора

За три месяца работы горячей линии сотрудники контакт-центра приняли более 13 тысяч обращений
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23 оператора МФЦ ежедневно обрабатывают 150–200 звонков жителей области.

23 оператора МФЦ ежедневно обрабатывают 150–200 звонков жителей области.

«Ростелеком» на базе сервиса «Виртуальная АТС» организовал телефонную многоканальную линию для записи на прием к врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову.

23 оператора многофункционального центра (МФЦ) ежедневно обрабатывают 150–200 звонков жителей области. Среднее время ожидания соединения с оператором составляет девять секунд. Звонки принимаются круглосуточно. В выходные дни и ночное время работает автоответчик, на котором заявитель может оставить обращение, и ему перезвонят сотрудники администрации губернатора для уточнения вопроса, и, при необходимости, назначения даты приема.

- Задача организовать горячую линию была успешно выполнена специалистами “Ростелекома” в сжатые сроки. Цифровое решение позволяет одновременно принимать и переадресовывать большое количество входящих звонков на свободных операторов МФЦ, ставить вызовы в очередь ожидания и вести запись разговоров. Таким образом, ни один звонок не остается пропущенным, все обращения граждан фиксируются. В дальнейшем, в зависимости от характера вопроса. они передаются в управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Белгородской области, а также в соответствующие профильные структуры Правительства, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Виртуальная АТС от «Ростелекома» – цифровой сервис на основе облачных технологий, который заменяет традиционную офисную мини-АТС и позволяет организовать работу с помощью SIP-телефонов, мобильных устройств или компьютеров. Для подключения услуги нужен только доступ в интернет. Заказчику нет необходимости приобретать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: вся информация и программное обеспечение хранятся на сервере провайдера. При этом клиент в личном кабинете может самостоятельно управлять настройками в режиме реального времени. Внутри сети все разговоры бесплатны независимо от географии абонентов. «Ростелеком» обеспечивает круглосуточную техническую поддержку сервиса.

Более подробно узнать о сервисах и услугах «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно узнать на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.

БИЗНЕС-ПРЕСС