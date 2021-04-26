Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел в Твери заседание Штаба

Игорь Маковский.

Игорь Маковский и руководители исполнительного аппарата Обществ перед началом заседания Штаба лично посетили объекты районов электрических сетей «Тверьэнерго». Они оценили ход работ по ремонту опор и замене проводов, расчистке просек линий электропередачи сети 6-10 кВ, проверили ведение документации, укомплектованность РЭС техникой и материалами, соблюдение требований производственной безопасности, а также условия труда и отдыха персонала.

Особое внимание на Штабе было уделено ликвидации технологических нарушений в энергосетях, которые были вызваны аномальным снижением температуры и снегопадом. В числе наиболее пострадавших территорий области: Весьегонский и Бежецкий районы.

Сотрудники «Россети Центр» заранее готовились к непогоде. Сразу после получения прогноза от регионального управления МЧС России и Тверского Гидрометцентра была усилена группировка сил и средств на северо-востоке области. Это позволило энергетикам оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам и вернуть свет в дома жителей.

- Погода продолжает приносить сюрпризы. В последние выходные апреля вновь выпал снег, высота покрова в ряде территорий Тверской области достигла 15 сантиметров. Энергетики были максимально мобилизованы и в течении короткого промежутка времени справились с последствиями стихии, - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.