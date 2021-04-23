«Открытие»: показатель 2020 года превышен более чем в 8 раз

За первые месяцы года активы банка выросли на 70 миллиардов рублей - это +3%к показателю 2020-го. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Ключевые показатели банка за март 2021 года таковы: активы банка увеличились на 3%, такой же прирост у портфеля ценных бумаг. Кредитный портфель банка до вычета резервов за март увеличился на 55 миллиардов рублей, по юридическим лицам рост составил 3%, физических лицам - 2%.

Что касается сумм, то в марте 2021 года банк выдал 139 миллиарда рублей кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малый и средний бизнес, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем розничных кредитов составил 33 миллиарда (+ 21%).

По итогам квартала основные показатели также показывают активный рост. В частности, кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 155 миллиардов (+9%): портфель юридических лиц - на 11%, физических – на 6%.

Объем выданных за 1 квартал 2021 года кредитов корпоративным клиентам, а также представителям малого и среднего бизнеса составил 317 миллиарда рублей, что на 29% выше, чем в прошлом году. Сумма розничных кредитов превысила 75 миллиардов, что на 3% превысило прошлогодний показатель.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 54 миллиарда рублей, что практически в два раза превышает результат 2020-го. Ключевым драйвером роста доходов стал чистый процентный доход, который увеличился на 47%. Прочие доходы банка составили 26 миллиардов, включая дивиденды от дочерних компаний и возмещение убытков по мировому соглашению об урегулировании споров в отношении бывших собственников ПАО БИНБАНК и АО «РОСТ БАНК».

Нормативы достаточности капитала и ликвидности ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 апреля 2021 года Н1.0 составил 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).