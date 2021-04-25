В Белгороде малыш прыгнул в ледяную реку за пьяной матерью

Малыш прыгнул в ледяную воду, увидев, как там плескается пьяная мама. Фото: кадр с видео с телеграм-канала «Авто Белгород».

Шокирующее видео опубликовали в телеграм-канале «Мой Белгород». На нем запечатлены купающиеся в ледяной воде мужчина и женщина. В какой-то момент в реку прыгнул прямо в одежде и совсем маленький мальчик. Ребенка вытащила женщина, стоявшая на берегу. При этом снять с мальчика одежду и согреть никто не пытался.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области прокомментировали инцидент. Оказалось, он случился еще 15 апреля на реке Северский Донец. Купавшаяся женщина оказалась матерью прыгнувшего за ней ребенка. Вместе с мужчиной, который непонятно кем ей приходится (отец мальчика сидит в тюрьме), она залезла в ледяную воду в явно нетрезвом состоянии.

Как отметили в полиции, горе-мамаша вместе со своей семьей давно состоит у них на учете. Женщину неоднократно посещали, проводили с ней профилактические беседы. Однако она продолжала вести аморальный образ жизни. Детей (у женщины есть еще один ребенок, родившийся в 2020 году) фактически воспитывает бабушка.

Видимо, время бесед прошло. Пришла пора более радикальных мер. Одной из наиболее очевидной выглядит лишение родительских прав. А пока в отношении женщины возбудили административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Ответственность по ней, правда, «смешная» - предупреждение либо штраф от 100 до 500 рублей.

Напомним, 24 января в Белгороде в той же реке Северский Донец в районе дома № 102 по улице Волчанской утонул восьмилетний мальчик. В тот день около 14 часов рыбаки услышали детский крик о помощи. Ребенка успели достать из воды, но по дороге в больницу он скончался. Оказалось, что мальчик гулял без присмотра взрослых.

А в соседней Воронежской области в Острогожском районе тело восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке Тихая Сосна, искали почти два месяца. Трагедия случилась 7 февраля. В тот день четверо мальчиков отправились гулять на реку у села Гнилое. Под весом детей хрупкий лед провалился. Двоим удалось выбраться из ледяной воды. Одного тут же унесло течением. Тело мальчика обнаружили только 5 апреля.