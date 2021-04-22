«Открытие»: россияне верят, что цифровизация не поглотит наличные

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провел опрос на эту тему среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Если коротко, то итоги таковы: более трети опрошенных наших соотечественников полагают, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, а сторонников сохранения наличных денег оказалось и того больше - 81%.

Россияне прогнозируют, для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет – так считают 22% респондентов. 14% россиян считают, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

Исчезновение же наличных через 10 лет прогнозируют только 20% наших соотечественников. По мнению 42% россиян, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 39% опрошенных полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования.

Более 90% россиян верят и в то, что сохранятся банковские офисы, которые по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. По мнению 48%, отделения продолжат работу, но просто будут в ограниченном количестве.