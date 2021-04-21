В свет вышло издание, посвященное знаменитому белгородцу

Белгородцы помнят: имя деятеля носит библиотека, проводятся традиционные Страховские чтения, работают уникальные экспозиции. Фото: архив библиотеки им.Страхова.

В нынешнем году, в рамках серии книг о мыслителях отечественной культуры и истории «Русский путь», состоялся выпуск антологии «Н.Н. Страхов: pro et contra». Читатель имеет возможность познакомиться с наследием знаменитого уроженца Белгорода, философа, публициста, редактора и сотрудника различных российских литературных журналов.

Из-под пера Страхова вышло множество произведений. А благодаря виртуозному знанию пяти иностранных языков, он работал над переводами философских и научных творений знаменитых зарубежных авторов. Николай Николаевич являлся членом-корреспондентом Петербургской Академии наук и обладателем почетных наград - к примеру, орденов Анны и Станислава 2-й степени, Владимира 3-й степени.

На страницах книги - фрагменты текстов самого философа, отрывки из мемуаров и очерков его современников, таких как Лев Толстой, с которым Страхов дружил много лет, и Афанасий Фет, а также множество других увлекательных материалов, рассказывающих о жизненном и творческом пути Страхова. Примечательно, что в издание вошли и статьи его земляков, наследников богатой истории родного края: представителей научно-педагогического состава Белгородского госуниверситета и других местных авторов.

Официальная презентация антологии запланирована на октябрь - именно в это время будет отмечаться очередная годовщина со дня рождения знаменитого философа. Но познакомиться с ней можно будет уже совсем скоро - в ближайшее время книга поступит в фонд научной библиотеки, носящей сегодня имя Николая Николаевича.