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Общество20 апреля 2021 15:13

На заводе «Манак-Авто» подвели промежуточные итоги национального проекта «Производительность труда»

В течение трех месяцев сотрудники предприятия обучались основным инструментам бережливого производства
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Специалисты завода ведут постоянную работу по усовершенствованию своей продукции для удовлетворения высоких требований клиентов.

Специалисты завода ведут постоянную работу по усовершенствованию своей продукции для удовлетворения высоких требований клиентов.

АО «МАНАК-АВТО» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» под управлением Федерального центра компетенции в сфере производительности труда, чтобы повысить эффективность производственных процессов. Это относительно молодое предприятие. Однако уже с 2019 года заслужило репутацию надежного партнера компаний нефтегазовой, металлургической, энергетической и строительной отраслей. Основное производство – полуприцепы для коммерческого транспорта.

Специалисты компании ведут постоянную работу по усовершенствованию своей продукции для удовлетворения высоких требований клиентов. Именно поэтому руководство приняло решение о вступлении в национальный проект «Производительность труда». 26 марта 2021 на предприятии состоялся День информирования - встреча руководителей с командой проекта, где были подведены первые итоги проекта на пилотном потоке «Оптимизация процесса изготовления трала MANAC 4SOUN» на АО «Манак-Авто», намечены следующие шаги и отмечены самые активные участники проекта.

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За время реализации первого этапа национального проекта под управлением экспертов ФЦК рабочая группа провела диагностику пилотного потока. Эксперты выявили проблемы и составили план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. А сотрудники завода прошли обучение основным инструментам бережливого производства, внедрили производственный анализ, провели оценку компетенций команды.

- Реализация проекта направлена на решение проблем, скрытых в процессах и между ними на то, чтобы наша работа стала более результативной, интересной и творческой, приносящей удовлетворение, - отметил генеральный директор АО «Манак-Авто» Артем Метельков.

На предприятии в следующие три месяца приступят к реализации плана мероприятий по оптимизации пилотного потока, что позволит достичь плановых показателей. Планируемый результат – вдвое снизится время протекания процесса, незавершенное производство уменьшится с 19 до 15 единиц продукции, а выпуск тралов увеличится с 16 до 30 единиц.

Справка

В Белгородской области национальный проект «Производительность труда» стартовал в октябре 2018 года. За это время уже 78 предприятий региона присоединились к участию. Это предприятия из базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее и пищевое производство, транспортные предприятия, сельское хозяйство и строительство.

Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку и пройти отбор на официальном сайте нацпроекта: http://производительность.рф/.

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На правах рекламы.

БИЗНЕС-ПРЕСС