Умные экраны от «Ростелекома» как инструмент продвижения бизнеса

Умные экраны от «Ростелекома» способны персонализировать сообщения для разных групп покупателей.

Привлечь внимание потенциальных клиентов, оптимизировать рекламные кампании, выделиться среди конкурентов — эти актуальные задачи стоят перед любым бизнесом. Умные экраны эффективно дополнят инструменты, обеспечивающие достижение маркетинговых целей.

Почему компании должны проявить интерес к умным экранам и что среди дополнительных сервисов заслуживает пользовательского внимания? Об этом рассказал заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Дмитрий Угнивенко:

- Основная цель умных экранов — превратить случайных прохожих в потенциальных клиентов. С грамотным выбором средств продвижения это возможно, именно поэтому цифровые вывески дают преимущество в рекламном мире. Можно сказать, что электронные панели — перспективная среда, которая преобладает над информационным хаосом, поскольку они открывают новые возможности в сравнении с традиционными статическими вывесками. Электронные дисплеи практически исключают затраты на распространение контента. Система умных экранов позволяет мгновенно изменять содержимое на дисплеях, размещать видеоролики в соответствии с расписанием или в зависимости от определенных событий, например, если к экрану кто-то подошел. Панели могут использоваться для решения различных задач: рекламы, расписания рейсов, туристической информации и многого другого.

Сегодня используются различные типы цифровых панелей. В зависимости от места применения различают внутренние и наружные экраны. Внутренние экраны находят применение в торговых центрах, офисах, кафе, на производственных предприятиях и транспортных хабах. А наружные электронные вывески разворачиваются на открытых точках в местах массового пребывания людей, таких как стадионы, площади, парки, автомагистрали.

Помимо места размещения, цифровые экраны можно разделить по области применения. Панели, установленные в точке продажи, например, в магазине, помогают вызвать интерес потребителя и стимулируют совершить покупку. Другая область применения — транзитные пространства, где люди надолго не задерживаются. Третий вариант использования — в местах ожидания. Такие панели успешно эксплуатируются в офисных зданиях, банковской сфере и здравоохранении.

Преимущества умных экранов

Удаленное управление — это возможность быстрой замены контента. Облачное программное обеспечение цифровых панелей позволяет удаленно обновлять видеоролики вне зависимости от местонахождения и времени суток.

Локализованный рекламный контент гарантирует максимальное воздействие на потребителя. Видеоролики могут отличаться в зависимости от расположения торговой точки.

Легко масштабируемая сеть умных экранов позволит расширить зону охвата клиентской базы и поможет увеличить прибыль.

Отчет о воспроизведении роликов отвечает на вопросы: какая реклама и где воспроизводятся, кто ее просматривает?

Увеличение доходов от продажи рекламного времени. Умный экран может стать новым источником дохода за счет стремления рекламодателей расширить клиентскую базу.

Умные экраны от «Ростелекома» способны персонализировать сообщения для разных групп покупателей. Это делается с помощью видеоаналитики, комбинации камер и программного обеспечения, которые определяют возраст и пол смотрящего на экран человека. Обладая этими качествами, дисплей может немедленно обновлять контент и показывать более актуальную рекламу в зависимости от зрителя. Видеоаналитика ведет подсчет людей с дифференциацией по возрасту и полу, формирует показатели посещаемости в зависимости от времени суток и дня недели. Эта важная настройка помогает повысить релевантность содержимого экрана, потенциально способствуя увеличению продаж.

Современные бизнес-технологии, такие как умные экраны от «Ростелекома», предназначены не только для крупных розничных сетей или больших корпоративных офисов. Экраны приносят пользу как малым, так и средним предприятия. Фактически, это инновационное решение, которое идеально дополнит маркетинговые ресурсы любого предприятия.