Белгородский спортсмен стал вице-чемпионом мира по полиатлону

В полиатлон входит несколько спортивных дисциплин: стрельба из пневматического оружия, плавание на 100 метров, бег на 60 и 2000 метров, метание снаряда весом 700 граммов. Фото из архива Андрея Кириллова.

В белорусском Могилеве состоялось первенство мира по полиатлону среди юниоров.

Воспитанник СШОР г. Губкина Андрей Кириллов завоевал серебряную медаль в четырехборье. Тренирует спортсмена Александр Клочков.

«К сожалению, из-за нынешней пандемии участвовали не так уж много стран, но самые сильнейшие спортсмены все-таки смогли приехать и побороться за победу», - рассказал в интервью «КП» Андрей Кириллов.

Несмотря на серебряную медаль, Андрей недоволен своим результатом.

«Для меня эти соревнования прошли с трудом. По сравнению с прошедшим в конце февраля – начале марта первенством России среди юниоров в Калуге, в Могилеве я выступил не лучшим образом. Тут ряд факторов могли повлиять. И изматывающая дорога, и большой перерыв между соревнованиями. Готовился я тщательно, как физически, так и психологически. В 2017-м году я выиграл первенство мира среди юниоров 18-20 лет, которые также проходили в Могилеве».

«В полиатлон входит несколько спортивных дисциплин: стрельба из пневматического оружия, плавание на 100 метров, бег на 60 и 2000 метров, метание снаряда весом 700 граммов», - рассказывает про свой вид спорта Андрей Кириллов.

«Когда погодные условия не позволяют метать, то проводиться четырехборье. В этот раз в Могилеве я стрелял, плыл и бежал», - пояснил наш земляк.

«Конечно же, бывают взлеты и падения, но я точно знаю, что буду продолжать заниматься этим видом спорта, потому что полиатлон помогает человеку быть физически развитым в различных видах спорта, - делится планами Андрей. - Я считаю, что занимаясь полиатлоном, можно добиться высот во всех родах деятельности, потому что наш вид спорта тренирует характер, настойчивость и силу воли, а все эти качества нужны любому сильному человеку, чтобы добиться поставленных целей в жизни».

Впереди у Андрея Кириллова очередные соревнования. С 27 по 31 мая в Сасово (Рязанская область) состоится первенство России среди юниоров. Теперь уже не в рамках усеченного четырехборья, а в пятиборье.

СПРАВКА «КП»

Полиатлон - совокупность видов спортивного многоборья. Вид спорта зародился в 1991 году как составная часть существовавшего в СССР спортивного комплекса ГТО («готов к труду и обороне»).