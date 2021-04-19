Летом в белгородских лагерях отдохнут почти четыре тысячи детей

Всего предусмотрено пять смен со своей тематикой – от творческой до научной. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Роспотребнадзор разрешил увеличить наполняемость загородных оздоровительных лагерей с 50-ти до 75-ти процентов, поэтому провести время с пользой для здоровья в пяти загородных лагерях Белгорода смогут почти четыре тысячи школьников.

1 июня откроется первая смена в лагерях «Юность», «Сокол», им. Ю.А. Гагарина, «Электроника», «Сосновый бор».

Всего предусмотрено пять смен (первая и вторая продлятся 21 день, третья, четвертая и пятая – по 14) со своей тематикой – от творческой до научной.

«В первый лагерный день будет организован единовременный заезд детей и персонала с соблюдением всех правил эпидбезопасности, - рассказывает заммэра по социальной политике и образованию Андрей Мухартов. - Ежедневный контроль температуры каждого ребенка, наличие справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, дистанция между отрядами и при расстановке кроватей в спальных корпусах, генеральная уборка перед каждой сменой».

Почти все мероприятия пройдут на свежем воздухе – с учетом погодных условий. Что касается персонала, то работать в лагерях будут только те сотрудники, которые сделали прививку от COVID.

Подготовка идет полным ходом: благоустройство и санитарная обработка помещений и территории, ремонт и ревизия оборудования.

На особом контроле и тема безопасности, о которой сегодня на оперативном совещании областного правительства говорил руководитель региона Вячеслав Гладков. Проверка готовности пяти объектов пройдет 18 и 19 мая. До 25 мая приемка всех загородных лагерей будет завершена.

Что касается пришкольных лагерей, то в 46-ти общеобразовательных организациях Белгорода за лето смогут отдохнуть 6400 детей.