«Пэт бокс», киберспорт и «Почтовый ящик»: идеи белгородцев получили поддержку «Новых людей»

Победители конкурса "Марафон идей" в Белгороде.

«Марафон идей» - всероссийский конкурс по сбору идей по улучшению условий жизни в регионе и стране, организованный партией «Новые люди». Примечательно, что принять в нем участие мог любой желающий. Всего было подано более 15 тысяч заявок из самых разных уголков России: самым возрастным участником стала 75-летняя пенсионерка из Оренбурга, а самым юным - выпускник колледжа из Владивостока.

- В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать, - подчеркнул председатель партии Алексей Нечаев.

В Белгородской области на конкурс было прислано 130 заявок, в итоге в финал вышли 9 человек.

В Белгородской области на конкурс было прислано 130 заявок, в итоге в финал вышли 9 человек. Оценку проектам давали координатор региональных отделений партии «Новые люди» и председатель жюри Юлия Баранникова, секретарь регионального отделения партии Георгий Зайцев, руководитель образовательной программы «Капитаны» в НИУ «БелГУ» Артемий Долгополов, а также известный спортсмен и создатель клубов «Гладиатор» Алексей Стоян.

Жители региона предлагали разнообразные, но одинаково полезные для родного края идеи. К примеру, проект, формирующий экологическую культуру, предлагающий отказ от пластиковой упаковки и создание экомаркетов. Или производство разработанного для временного содержания бездомных животных обогреваемого бокса-приёмника, создание творческого пространства для проведения выставок и мастер-классов, организацию пункта сбора вещей и бесплатного питания для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Члены жюри признаются, что выбрать лучших оказалось совсем непросто.

Георгий Зайцев поделился, что не обошлось даже без жарких споров:

- Их вызывали практически все проекты. Поэтому мы постараемся, как минимум, поддержать все идеи, прошедшие в финал. Кстати, не во всех случаях необходимы денежные средства: где-то нужна экспертная поддержка, где-то - помощь актива.

Секретарь регионального отделения партии Георгий Зайцев.

Что касается победителей, то призовой фонд в 300 тысяч рублей был разделен между двумя участниками. Сертификат на 100 тысяч получил Артём Колмыков, автор проекта «Цифровая платформа для ознакомления с достопримечательностями и историческими местами города». Артем предложил создать сайт с указанием QR-кодов, присвоенных музеям, памятникам и прочим значимым местам города – такая платформа позволит горожанам и гостям Белгорода больше узнать о его истории и культуре.

200 тысяч рублей было присуждено проекту под нехитрым названием «Почтовые ящики». Его автор, Валерий Пазюк, предложил организовать для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей замену ветхих и неэстетичных ящиков на частных домах или в подъездах.

Говоря об актуальности идеи, Валерий делает упор на важность сохранения эстетики и заботы о небольших населенных пунктах:

- Помимо городов, которые активно поддерживаются и украшаются, есть ведь и периферия, отдаленные села и хутора, жители которых тоже нуждаются во внимании. Мы планируем силами волонтеров посетить их, пообщаться с людьми и записать заявки. Честно сказать, на победу я не рассчитывал, а просто хотел сделать для земляков доброе дело.

Координатор региональных отделений партии «Новые люди»Юлия Баранникова

Как подчеркивают организаторы, у многих проектов именно такая мотивация: сделать что-то хорошее для родной земли, подарить окружающим положительные эмоции, сделать жизнь добрее и комфортнее. Делясь своим ощущением от прошедшего конкурса, председатель жюри Юлия Баранникова особо подчеркнула актуальность выбранных участниками тем и принятое партийцами решение взять большинство идей в работу.

- Важно отметить, что много предложений было в области благоустройства населенных пунктов, дополнительного образования, туризма, социальной помощи окружающим людям. Мне лично понравилась идея киберспортивного турнира как инструмента, который можно использовать в образовании и других важных для общества сферах. Из всех полученных проектов мы обязательно сформируем банк инициатив: одни из них будут сопровождаться нами от идеи до реализации, другие - лягут в основу программ региональных кандидатов в депутаты различных уровней. Спасибо всем участникам за такое большое количество позитивных и важных предложений!