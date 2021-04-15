Полицейские и ОМОН предотвратили сбыт в Белгороде поддельных материалов для зубных пломб и имплантов

Одна из незаконных сделок состоялась в феврале 2021 года в Белгороде

Операция по задержанию торговцев поддельными медицинскими изделиями проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России совместно с белгородскими и волгоградскими оперативниками при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. По данным полиции, злоумышленники реализовывали фальсификат для зубных пломб и имплантов сразу в нескольких регионах страны.

Склады, где хранилась нелегально произведенная продукция, правоохранители обнаружили в Волгограде. Крупные оптовые партии фальсификата реализовывались в Москве, Белгородской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

- Полицейскими и следователями задокументированы факты продажи 320 шприцев со стоматологическим реставрационным материалом и 235 флаконов со стоматологическим адгезивом. Медицинские изделия были маркированы товарным знаком известного зарубежного производителя. Однако согласно заключению экспертов, их содержимое не соответствует оригинальным образцам препаратов, произведенным на заводе-изготовителе, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одна из незаконных сделок состоялась в феврале 2021 года в Белгороде. На улице Корочанская при сбыте партии стоматологического реставрационного материала на сумму около 400 тысяч рублей правоохранители задержали 38-летнего местного жителя.

- По версии следствия, летом 2019 года он вступил в сговор с жителем Ленинградской области, который в одной из социальных сетей находил покупателей. После поступления препаратов на территорию Российской Федерации фигуранты списывались по электронной почте и договаривались о продаже, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В настоящее время Следственным комитетом в Белгородской и Волгоградской областях возбуждены уголовные дела об обращении фальсифицированных медицинских изделий. Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, один под домашним арестом. По местам их жительства, а также в офисных помещениях проведены обыски. Обнаружено и изъято более 800 единиц нелегально произведенных пломбировочных материалов, полиграфические эскизы для упаковки, деньги в сумме 3,5 млн рублей, а также документация. По данным полиции, сейчас проводятся мероприятия по изъятию из оборота фальсификата и установлению места его изготовления. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы и штрафы от одного до трех миллионов рублей.