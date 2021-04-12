В областном центре дан старт конкурсу «Белгородская сирень»

Сирень - не только символ Великой Победы, но и одно из любимых растений россиян. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Впервые конкурс состоялся четыре года назад в рамках одноименного областного проекта, инициированного губернатором региона Евгением Савченко. Благодаря активному участию в конкурсе жителей региона, сотрудникам Ботанического сада НИУ «БелГУ» удалось собрать богатейший исторический и научный материал, совершить множество экспедиций. Кроме того, присланные фотографии сегодня являются настоящим украшением сайта ботсада, а также они вошли в изданный альманах университетского творчества.

Напомним, что организаторы ждут от участников фотографий цветущей сирени, литературных работ и историй, связанных с этим прекрасным растением. Важное уточнение для авторов фото: необходимо прислать 3 файла с разрешением не менее 300 dpi (вид куста целиком, вид цветущей сирени и отдельно соцветие с приложенной к нему линейкой для определения размера цветка) + сопроводительное письмо с указанием точного места произрастания сирени и контактные данные участника.

Более подробная информация об условиях конкурса – на сайте Белгородского госуниверситета.