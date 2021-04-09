Опыт белгородской компании оценили на федеральном канале

Опыт Белгородской области в реализации национального проекта «Производительность труда» был оценен федеральным каналом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Компания «ТК «Экотранс» обслуживает более 920 тысяч жителей Белгородской области, а также обеспечивает транспортировку почти 60% всех ТКО, образующихся в области. Предприятие оказывает полный спектр услуг в сфере обращения с отходами: сбор, погрузку, вывоз, переработку, захоронение, утилизацию. В зону обслуживания входят Белгород, Старооскольский и Яковлевский городские округа, Белгородский, Корочанский и Красногвардейский районы.

Одним из основных принципов работы компании — применение новой техники и внедрение современных технологий с учетом сохранения накопленного опыта. Поэтому участие в национальном проекте «Производительность труда» стало важным решением. «ТК «Экотранс» стала первым предприятием в стране в системе обращения с отходами в рамках нацпроекта. И теперь опыт белгородцев ставят в пример, доказательства тому – репортаж на федеральном канале

Во время реализации нацпроекта закуплено 38 новых машин для вывоза мусора, которые имеют более совершенную систему погрузки, исключая проливы, а также новые легкие контейнеры, оснащенные колесами. Теперь выгрузка мусора проходит тише, контейнеры не стоят под окнами жильцов, а выкатываются за пределы двора. Решение простое, но эффективное. Как результат, сократилось время вывоза мусора со двора, теперь процесс вывоза занимает не 15 минут, как было раньше, а 3-5.

- Главное, мы смогли выполнить пожелания жителей Белгорода, которые неоднократно обращались с просьбой убрать с дворовой территории: от окон детских площадок, подъездов контейнеры с ТКО, вывезенные из мусорокамер в многоэтажных домах. Действительно, это верный подход. Мы готовы к массовому тиражированию данного пилотного проекта. Надеемся на поддержку со стороны администрации Белгорода и Белгородской области, — подчеркнул директор ООО «ТК «Экотранс» Николай Шеин. Он также добавил, что сократилось время ремонта автотранспорта. Таким образом, компания получила возможность улучшить коэффициент технической готовности и коэффициент использования парка.

Предприятиям, желающим принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти отбор.

Официальный сайт РЦК: http://производительность31.рф/

.

На правах рекламы.