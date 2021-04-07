На Белгородчине от коронавируса излечился пациент, у которого было 100-процентное поражение легких

Ковидный госпиталь мужчина покинул в день своего 70-летия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области ковидный госпиталь покинул пациент, поступивший с полным поражением легких.

Это уже не первый подобный случай в регионе, но его уникальность в том, что лечение продолжалось 65 дней, и более 40 суток жизнь пациента поддерживалась с использованием аппарата ИВЛ.

«Пациент был очень сложным. При поступлении сразу был диагностирован COVID-19 IV-й степени тяжести с поражением 100-процентной легочной ткани, - рассказывает заведующий отделением №2 анестезиологии и реанимации 2-й городской больницы Белгорода Александр Анацкий. - Он прошел все этапы дыхательной недостаточности от простой маски до полного замещения дыхательной функции. Преодолел много различных осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция. Но нам удалось победить болезнь. Важной составляющей лечения стал психологический настрой самого пациента. Он боролся с болезнью, стремился выздороветь и вернуться к семье».

Сотрудники 2-й городской больницы использовали самые современные схемы и методики лечения COVID-19.

До возвращения к обычной жизни пациенту еще предстоит пройти под наблюдением врачей неврологическую и физическую реабилитацию, восстановительную физиотерапию. Даже придется заново учиться ходить.

Ковидный госпиталь мужчина покинул в день своего 70-летия.

Всего за время эпидемии COVID-19 в Белгородской области выздоровело более 30,5 тысяч пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».