В Белгородской области появится город-крепость «Яблонов»

Город-крепость рассматривается как площадка для проведения крупных фолк-фестивалей, этнореконструкций и этнофестиваля русских единоборств «Белгородская дружина». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил сформировать программу развития города-крепости «Яблонов», рассчитанную на три года.

«Вижу сразу несколько направлений – экотуризм, гастротуризм и туризм выходного дня, - пояснил Вячеслав Владимирович. - «Яблонов» - яркий проект. Наша задача включить его в повестку туристического потенциала. Также мы должны понимать, что такие объекты могут преследовать сразу несколько целей – сохранение традиций, формирование позитивного имиджа Белгородской области, условия для самозанятости и новые рабочие места».

При этом руководитель региона отметил, что при всех нововведениях необходимо сохранить аутентичность и традиции Белгородской области.

«Если мы восстанавливаем древний город, то там все должно выглядеть соответствующе. Необходимо вынести административный блок за пределы крепости, в освободившихся помещениях развивать интерактивные площадки», - уверен временно исполняющий обязанности губернатора.

«Нам обязательно нужны торговые ряды, рынок в тематическом стиле. Сыры, сало, яблоки - это то, чего ждут от нас посетители. Потенциал у нас есть, к нам обязательно будут возвращаться снова», - подытожил Вячеслав Гладков.

Глава области поручил подготовить проект развития, рассчитанный на три года, с учетом предложений рабочей группы, которую возглавит управление культуры.

Кроме того, город-крепость рассматривается как площадка для проведения крупных фолк-фестивалей, этнореконструкций и этнофестиваля русских единоборств «Белгородская дружина».