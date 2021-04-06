Металлоинвест – участник международной выставки «Иннопром»

В Компании подчеркивают: внедрение цифровых технологий в производство стало необходимым условием конкурентоспособности.

Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали, принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром», проходящей в эти дни в столице Узбекистана Ташкенте.

В Иннопроме принимают участие представители органов государственной власти и 300 крупных компаний из России, Узбекистана, Белорусии, Казахстана, Франции и других стран. Здесь представлены такие отрасли, как металлургия машиностроение, энергетика, химия, фармацевтическая и медицинская продукция. В рамках выставки запланировано более 15 сессий по международному сотрудничеству, экспорту, инвестициям и развитию передового производства.

Целями проведения международной промышленной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» являются расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, определение новых точек развития промышленности, установление и укрепление бизнес-контактов и создание совместных производств.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев в ходе стратегической сессии «Мировое промышленное производство в происках драйверов роста» заявил, что развитие мировой металлургической отрасли в ближайшие десятилетия будут определять три ключевых глобальных тренда – деглобализация, декарбонизация и цифровизация.

Новые вызовы 2020 года усилили эти тенденции. Растет число различных торговых ограничений. Внедрение цифровых технологий в производство стало необходимым условием конкурентоспособности бизнеса.

Необходимость контроля над выбросами парниковых газов сегодня диктует направление развития металлургической отрасли всего мира.

- Растет производство стали электросталеплавильным способом. Выбросы CO2 при производстве стали в электродуговых печах из ГБЖ/ПВЖ значительно ниже, чем в классической доменной-конвертерной технологии, – отметил Назим Эфендиев. – Наша компания – мировой лидер в производстве товарного ГБЖ. Новый завод Михайловский ГБЖ в Курской области мощностью более 2 млн тонн проектируется с перспективой полного перехода на использование «зеленого» водорода в качестве восстановителя. Этот проект создает основу для развития «зеленой» металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали.

В экспозиции Металлоинвеста на объединенном стенде холдинга USM представлены цифровые решения, которые внедряются на производственных площадках Компании.

Это «цифровой карьер» – инструмент аналитической отчетности и визуализации горнодобывающего предприятия. Нейросеть для контроля ношения средств индивидуальной защиты и опасных зон. Система предиктивной аналитики промышленного оборудования. Мониторинг интенсивности труда с использованием цифровых браслетов. Мобильное ТОРО – программно-аппаратный комплекс технического обслуживания и ремонта оборудования. Автоматизированная система прохождения алкоконтроля.