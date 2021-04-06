Новый функционал в банкоматах «Открытия» востребован бизнесом

Банк разработал функционал, позволяющий не зависеть от времени работы банковского офиса Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Новшество было внедрено в декабре 2020 года. В банкоматах банка индивидуальным предпринимателям доступны для выбора 6 символов, юридическим лицам – 9, включая заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия) и стипендии со льготной комиссией 0,4%. Выбранная формулировка символа (цели) добавляется по таким операциям в назначение платежа. Данные формулировки соответствуют формулировкам бухгалтерских «кассовых символов».

Ранее снять деньги по такой ставке можно было только через кассу банка и лишь по предварительному заказу. Теперь предприниматели не привязаны к банковскому офису и могут снимать наличные с выбором цели круглосуточно в большинстве банкоматов «Открытия».

И с начала нынешнего года предприниматели провели уже более 120 тысяч операций почти на 9 миллиардов рублей. Однако пока это доступно только при использовании пластиковой, а не виртуальной бизнес-карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».