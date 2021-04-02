«Открытие»: демонстрирует улучшение по всем ключевым показателям

Регуляторный капитал банка с начала года за счет прибыли увеличился на 4,9 миллиарда (+1,5%).

Показатели ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» рассчитаны по внутренней методике банка на неконсолидированной основе.

В цифрах это - 16,8 миллиарда рублей за два первых месяца по РСБУ составила (в 3,7 раза выше результата за аналогичный период прошлого года).

Чистая прибыль банка за февраль 2021 года составила 3,5 миллиарда рублей против 1,5 миллиарда 2020 года. Рост чистой прибыли банка обусловлен увеличением чистого процентного дохода банка на 73% до 6,8 миллиарда рублей и сокращением операционных расходов на 8%.

Кредитный портфель банка за февраль увеличился на 32 миллиарда рублей (до 1,78 триллиона) - за счет роста портфеля кредитов юрлиц на 2% и также на 2% физических лиц.

Средства клиентов в феврале снизились на 3% преимущественно за счет планового сокращения на 7% средств юридических лиц, а средства частных клиентов, напротив, за месяц немного выросли.

В феврале 2021 года банк выпустил 5-летние облигации объемом 15 миллиардов рублей.

Нормативы достаточности капитала банк выполняет с запасом: в частности, Н1.0 по состоянию на 1 марта 2021 года составляет 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).