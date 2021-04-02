В Белгородской области стартовали продажи домашнего Wi-Fi-роутера от «Ростелекома» и Huawei

Устройство поддерживает 19 наиболее популярных онлайн-игр.

В Белгородской области стартовали продажи игрового роутера «Игровой RT-X». Это устройство с использованием технологий искусственного интеллекта «Ростелеком» и Huawei разработали специально для геймеров. Роутер позволяет приоритизировать трафик и сократить время обмена данными с удаленными серверами.

Современный дизайн роутера и пользовательского интерфейса в стиле тарифного плана «Игровой» выгодно отличается от стандартных устройств. Это самый мощный домашний маршрутизатор, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента: за счет использования современных технологий он обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Устройство поддерживает 19 наиболее популярных онлайн-игр. В дальнейшем разработчики устройства планируют добавить еще и функцию ускорения облачных игр.

- Вот уже пять лет, начиная с 2016 года, “Ростелеком” развивает экосистему для поклонников онлайн-игр. Думаю, новый игровой роутер, который обеспечивает более совершенный уровень гейминга, –– серьезный прорыв в этом направлении. Сейчас устройство работает только на сетях “Ростелекома”, построенных по технологии GPON, а в скором будущем они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов, - отметил Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Не могу сказать, что я геймер, но поиграть в популярные сетевые игры люблю. Живу за городом, и недавно появилась возможность подключиться к интернету от “Ростелекома” по технологии GPON. Выбрал тарифный план “Игровой” и купил в рассрочку новый роутер. Сейчас его тестирую, пока все устраивает. Очень понравилось, что устройство самостоятельно распознает, когда я захожу в онлайн-игру, и выдает максимальную скорость для нее: отклик мгновенный. Радует и то, что он покрывает всю площадь моего дома сигналом Wi-Fi, во всех комнатах хороший и стабильный интернет. Старый роутер в угловых комнатах очень плохо раздавал Wi-Fi, - поделился Александр Якубовский, абонент ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Подробную информацию о решениях «Ростелекома» для геймеров можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.