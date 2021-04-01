Не остановились на достигнутом, или как белгородский завод работает над повышением эффективности труда

Внедрение инструментов бережливого производства и комплексный подход к реализации проектов по улучшениям позволили нарастить темпы производства.

Адресная поддержка в рамках нацпроекта «Производительность труда» в нашем регионе реализуется Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК) совместно с Департаментом экономического развития. Эксперты РЦК вместе с сотрудниками предприятий проводят анализ производственного потока, выявляют потери, и внедряют инструменты бережливого производства. Главная задача экспертов – передать методологию по ведению проектов по улучшениям, обучить сотрудников предприятий инструментам бережливого производства и помочь им по-новому осмыслить свой рабочий процесс.

Ярким примером плодотворного сотрудничества предприятия и РЦК является реализованный в 2020 году проект по повышению производительности труда на ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова».

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- Я, как генеральный директор, был впечатлен уровнем профессионализма коллег из РЦК. Спасибо большое всей команде за то, что индивидуально подошли, вникли в наш производственный процесс и наши проблемы, - отметил генеральный директор завода Артем Рязанов.

В сентябре 2019 года в качестве пилотного был выбран процесс оптимизации производства ключевого продукта – дисков для обработки почвы. Здесь в течение 6 месяцев был выполнен комплекс мероприятий по увеличению производительности. В результате удалось увеличить выработку на 60%, а время изготовления продукции снизилось на треть. Несмотря на то, что пилотный проект был завершен в марте 2020 года и эксперты РЦК выполнили свою работу, передав методологию ведения проектов по улучшениям коллективу предприятия, руководство компании не остановилось на достигнутых результатах. Уже год Белагромаш-Сервис самостоятельно работает над повышением эффективности труда и с гордостью демонстрирует результаты. Успешный опыт был распространен на все производственные потоки. Во всех цехах запущены и работают информационные центры, которые являются основой визуального управления, проведен анализ производственных процессов, и реализованы мероприятия по их оптимизации. Также активно идет техническое переоснащение новым оборудованием.

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Внедрение инструментов бережливого производства и комплексный подход к реализации проектов по улучшениям позволили не только нарастить темпы производства, но и положительно отразились на благосостоянии рабочих. Улучшаются и бытовые условия - идет капитальный ремонт санитарных зон, бытовок и мест приема пищи. Внедренная в рамках реализации нацпроекта система рационализаторства также дает стимул развития предприятию и его сотрудникам, позволяет активизировать и использовать внутренний интеллектуальный потенциал коллектива.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» реализуется в Белгородской области с 2018 года. Утвержденный майским Указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году, он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

Предприятия, желающие принять участие в Национальном проекте, могут подать заявку на официальном сайте ФЦК в сфере производительности труда и пройти отбор.

Официальный сайт РЦК: http://производительность31.рф/

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