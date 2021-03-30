Белгородцев приглашают на футбол

Фото: сайт Белгородской региональной общественной организации «Федерация футбола».

В субботу на стадионе Лицея № 32 стартуют баталии мужских футбольных команд. Торжественная церемония открытия соревнования, посвященного 76-й годовщине Великой Победы, начнется 3 апреля в 12.00. Турнир организован региональной детско-юношеской общественной организацией «ФК Спартак» при поддержке Федерации футбола Белгородской области и депутата Облдумы Станислава Панова.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Молодежный футбол в Белгороде». Напомним, в 2020 году он получил поддержку Фонда президентских грантов, что является для региона достаточно примечательным событием.

Еще одним исключительным моментом соревнования можно назвать состав его участников. Благодаря этому, «Кубок Победы» можно смело называть международным. Восемь команд разделены на две группы. В группе А сразятся «Олимпик» (Красногвардейский район), белгородские «Титан» и «Стрела», а также единственная в своем роде Сборная Анголы. Членами этой команды стали студенты из южноафриканской страны, получающие образование в Белгородском госуниверситете.

Группа Б тоже подтверждает категорию турнира как интернационального. За награды будут бороться губкинский «Трактор», белгородский «Спартак-КПРФ», «Маяк» из села Красное, а также объединенная команда иностранцев -студентов вузов областного центра «Sociedad Football Club».

Игры в группах пройдут 3 апреля с 13.00, 4 апреля с 10.00,10 апреля с 12.00 и 11 апреля с 10.00, а матчи за пьедестал почета запланированы на 18 апреля (11.00 и 13.00).