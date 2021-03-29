Под Белгородом во время пожаров погибли трое местных жителей

Неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации газового оборудования - основные причины трагедий с огнем. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Пожар в селе Гостищево Яковлевского городского округа унес жизни двоих человек. Сообщение о происшествии поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы. Незамедлительно к месту происшествия выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 45, № 36 и добровольная пожарная дружина села Гостищево.

Огонь повредил дом на всей площади с частичным обрушением кровли. К сожалению, в результате пожара погибли два человека – мужчина 1967 года рождения и женщина 1948 года рождения.

К пожару, по предварительной версии, могло привести нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

А накануне к трагедии привел пожар в частном жилом доме в городе Старый Оскол по улице Свободы. На ликвидацию возгорания были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 7 и муниципальной пожарно-спасательной части № 59.

Огонь повредил вещи и мебель в одной из комнат, и кровлю дома на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погиб мужчина 1963 года рождения. К пожару, по предварительным данным, могла привести неосторожность при курении.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении, не сжигать сухую траву и мусор вблизи жилых построек.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.