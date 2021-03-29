В Воронеже - новый руководитель операционного отделения «Открытия»

Назначенный руководитель с 2018 года возглавлял отделение в Тамбове.

- Банк «Открытие» имеет значительный потенциал развития бизнеса в Воронеже. Уверен, что профессиональные навыки, глубокое знание банковской сферы и слаженная командная работа позволят Александру Матинко решить поставленные цели, - сообщил Антон Анищенко, старший вице-президент, директор департамента сети ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Александр Матинко окончил Алтайский государственный университет им. И.И. Ползунова по специальности «Экономика и управление на предприятии». Его опыт в банковской сфере составляет более 15 лет. В должности управляющего он будет отвечать за рост активной клиентской базы и укрепление позиций банка в ключевых сегментах бизнеса региона.

- Нашей команде предстоит увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг региона. Мы планируем повысить эффективность нашей сети и бизнеса за счет улучшения качества обслуживания, - отметил новый руководитель.

Справка КП

Банк «Открытие» представлен в Воронеже шестью точками продаж. На данный момент банк является одним из лидеров рынка розничных и корпоративных услуг в Воронежской области. Кредитный портфель «Открытия» в Воронеже по итогам 2020 года преодолел отметку 5,6 миллиарда рублей, портфель привлеченных средств составил более 7,3 миллиарда.