Высокие показатели за короткий срок

Специалистов «Белоблводоканала» отметили за высокие показатели в сфере производительности труда

Предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» не так давно – в ноябре 2020 года. За короткий срок коллективу удалось достигнуть высоких показателей в пилотном проекте при поддержке РЦК. Результаты оценили в департаменте экономического развития Белгородской области – в награду за профессионализм и значимый вклад в реализацию программы повышения производительности труда на предприятии сотрудники получили благодарности.

- Участие нашего предприятия в программе бережливого производства считаю очень важным и ответственным шагом. С ноября месяца мы участвуем в программе, достигли уже немалых результатов. Понимая, что пилотный проект, который был выбран, должен быть самым показательным. Чтобы люди, коллектив понял, что наше предприятие может достигать лучших результатов. И в конце этой программы мы уже планируем привлечь прочие филиалы для участия в бережливом производстве. Мы будем тиражировать наш опыт на другие районы, - поделился Сергей Тараканов, генеральный директор «Белоблводоканала».

Сотрудники областного водоканала научились за первые месяцы реализации нацпроекта иначе смотреть на производственные процессы, успешно применять на практике инструменты повышения производительности труда, минимальными силами выводить предприятие на качественно новый уровень. Квалифицированную поддержку на каждом этапе оказывали эксперты РЦК.

- Результаты высоко оценила экспертная комиссия. В ее состав вошли эксперты Федерального центра компетенций, представители Министерства экономического развития РФ, представители РЦК других субъектов Российской Федерации. Хотелось бы поблагодарить и всех участников, и членов рабочих групп по каждому направлению программы «Повышение производительности труда» за самоотдачу, высокий уровень вовлеченности и за высокий уровень профессионализма, - отметил Дмитрий Попов, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Белгородской области.

Напомним, нацпроект «Производительности труда» реализуется в Белгородской области уже три года. В него включились 77 предприятий региона, из них 28 участвуют в проекте под управлением РЦК. Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производитлеьность.рф.

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