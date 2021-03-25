Банк «Открытие» - победитель премии «Хрустальная гарнитура-2021»

Престижная международная премия проводится с 2005 года. Фото: официальная страница премии «Хрустальная гарнитура».

За награды премии для работников контактных центров и клиентского сервиса боролись представители более 100 компаний - представители России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

- Стандарты клиентского сервиса сегодня как никогда высоки, и тем ценнее для нас признание профессионального сообщества. Искренне надеюсь, что клиенты видят наше стремление стать для них ближе, понятнее и удобнее, и благодаря нашим усилиям их жизнь становится чуть более предсказуемой и комфортной, - говорит Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Банк признан лучшим в номинации «Лучший новый контакт-центр» - Sky Office банка, специализирующийся на обслуживании клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Sky Office был удостоен и высокой оценки в номинации «Лучшее место для работы».

Команда банка, поддерживающая ипотечных заемщиков, победила в номинации «Лучший коллектив по обслуживанию клиентов», а управляющий директор Департамента развития и поддержки клиентского сервиса Павел Митин - «Лучший руководитель клиентского сервиса».

Работа банка в соцсетях и интернет-ресурсах названа «Лучший клиентский опыт в социальных сетях». Кроме того, «Открытие» удостоен специальных наград жюри: «Самая эффективная практика клиентского управления» (COVID-19)», «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», «Лучшая команда контроля и оценки качества».