Белгородские оперативники разгадали тайну обнаруженных в 2016 году в районе Ближней Игуменки останков

Оперативникам во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета удалось распутать преступление восьмилетней давности

Оперативникам во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета удалось распутать преступление восьмилетней давности. В 2016 году в Авдеевском урочище, расположенном в районе села Ближняя Игуменка, были обнаружены скелетированные останки. Сохранившиеся фрагменты одежды свидетельствовали о том, что они не относятся к периоду Великой Отечественной войны. На костях имелись переломы. Назначенная следователями судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть носила криминальный характер.

- Из выводов экспертов следовало, что при жизни человеку была причинена черепно-мозговая травма. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировали в СУ СК России по Белгородской области.

Чтобы установить личность погибшего мужчины полицейские отработали близлежащие села, а также сделали запросы в медицинские учреждения.

- Ориентировки с составленным экспертами прижизненным портретом мужчины были направлены в территориальные органы УМВД России по Белгородской области и в другие регионы, - добавили в пресс-службе полиции.

Однако до сих пор останки оставались неопознанными. Оперативники продолжали трудиться над раскрытием преступления и сумели разгадать загадку. Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по г. Белгороду во взаимодействии с коллегами из райотдела удалось установить личность мужчины, участвовавшего в захоронении.

- Им оказался 44-летний житель областного центра – брат погибшего, - рассказали в полиции.

Выяснилось также, что останки принадлежат жителю города Белгорода 1979 года. По версии следствия, он погиб от руки отца, которого на сегодняшний день тоже уже нет в живых. Преступление произошло еще в 2013 году. Во время семейного конфликта пожилой мужчина причинил смертельную травму младшему сыну. Брат погибшего, узнав о случившемся, помог отцу скрыть тело.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые позволят объективно установить картину преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в Следственном комитете.