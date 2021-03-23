В белгородском торговом центре откроют пункт вакцинации от коронавируса

В помещении площадью 65 квадратных метров будут находиться зона ожидания, кабинет предварительного осмотра, прививочное отделение и комната для персонала. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

К концу марта в Белгородскую область по планам поступит еще около 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас горожане могут сделать прививку в восьми пунктах. Все они работают на базе городских поликлиник. Также услуги по вакцинации оказывает «Полимедика» и поликлиника РЖД.

До конца месяца на четвертом этаже «МегаГРИННа» откроют дополнительный пункт вакцинации. Сейчас идут отделочные работы. В помещении площадью 65 квадратных метров будут находиться зона ожидания, кабинет предварительного осмотра, прививочное отделение и комната для персонала.

«Чтобы остановить эпидемию, необходимо привить 60 – 70 процентов жителей, - уточняет заместитель главы администрации г. Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов. - Так говорят эксперты. Сейчас по городу показатель составляет 13 процентов от плана. Это хороший результат. Мы движемся дальше и создаем все условия для того, чтобы ускорить процесс».

«По всем вопросам мы плотно работаем с медиками. Есть определенные требования к качеству поверхности стен и пола, - рассказывает директор подрядной организации Вячеслав Чертов. - Они должны быть износостойкими и «не бояться» санобработки. Помимо этого комнаты должны хорошо проветриваться, а холодильники для хранения вакцины работать без сбоев. Монтируем систему вентиляции, переделываем электропроводку и розетки».

Чтобы привиться в таком пункте, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Процедура проводится в два этапа с интервалом в 21 день. Отметки о состоянии здоровья необходимо заносить в дневник самонаблюдения на портале Госуслуг. Данные анализируют специалисты, при необходимости проводят консультации. Пациент, прошедший процедуру, получает электронный сертификат.

«У нас всегда в электронной записи есть желающие привиться, - говорит главврач ОГБУЗ «Городская поликлиника города Белгорода» Ольга Полякова. - Мы очень рады такой активности населения. Решили открыть дополнительный пункт в торговом центре, где всегда много посетителей. Прививку там можно будет сделать спокойно, без спешки и в выходной день».