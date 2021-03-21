Из шахты в Белгородской области во время пожара эвакуировали 230 горняков

Пострадавших нет.

В Белгородской области 230 горняков эвакуировали из шахты после возгорания комбайна. ЧП случилось в воскресенье, 21 марта. Сообщение о задымлении поступило в 9.15. Об этом рассказало руководство Яковлевского горно-обогатительного комбината.

На предприятии сразу же приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. Также на ГОКе отметили, что всех сотрудников оперативно подняли из шахты. Пострадавших нет.

На место выезжали два пожарных расчета МСЧ. Всего для ликвидации пожара проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево привлекали 52 человека и 16 единиц техники.

Напомним, 27 июля 2020-го на ГОКе произошел обвал породы. Засыпало 36-летнего проходчика шахты, он получил телесные повреждения и попал в больницу.