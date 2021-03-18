Белгородцы ремонтируют дороги лучше всех в ЦФО

Белгородская область – единственная в России, где на верхний слой покрытия дорожного полотна гарантия составляет семь лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Белгородской области планируется привести в порядок 149 объектов, в том числе 116 муниципальных дорог и 33 региональных общей протяженностью 265 километров.

Вся информация о состоянии дорог заносится в федеральную систему оперативного управления «Эталон», разработанную Минтрансом.

В нее в режиме реального времени добавляются сведения о каждой улице, дороге, путепроводе, которые строятся и ремонтируются в рамках нацпроекта – от стадии проектирования до последующей эксплуатации.

В «Эталон» попадают даже жалобы от автомобилистов, обнаруженные в соцсетях. Туда же заносят результаты проверок, которые осуществляются региональными и федеральными ведомствами.

Система доступна всем контролирующим ведомствам. Как и на что потрачены деньги при строительстве и ремонте каждого объекта, можно выяснить за пару кликов.

«Белгородская область, на мой взгляд, стоит у нас на первом месте по качеству выполняемых работ на дорогах, по количеству дорожных организаций, их оснащенности», – отметил ведущий эксперт дорожного хозяйства Федерального казенного учреждения «Упрдор Москва – Харьков», которая обслуживает дорожную сеть Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской и других областей Виктор Лысенко, который в эти дни инспектирует дороги в нашем регионе.

«Качество оценивается по множеству показателей – соответствие нормативам, показатели по ДТП и многим другим. И Белгородская область у нас на первом месте среди шести регионов ЦФО».

Кстати, Белгородская область – единственная в России, где на верхний слой покрытия дорожного полотна гарантия составляет семь лет. В течение этого срока подрядная организация устраняет все дефекты за свой счет. В остальных регионах страны дорожники дают гарантию на свои объекты лишь на пять лет.

«Что касается гарантийных обязательств, которые несут подрядные организации, ежегодно планово проверяется техническое состояние автодорог, – пояснил заместитель начальника отдела технического надзора Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области Вадим Чернов.

«Качество проверяется на этапе закупки материалов, изготовления смесей, производства работ. И после ремонта предприятия несут гарантийные обязательства. Выйдя из осенне-зимнего периода, мы видим, что дороги, отремонтированные в рамках БКАД в 2019 и 2020 годах, находятся в нормальном эксплуатационном состоянии. Выявленные дефекты – незначительные».