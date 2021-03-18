«Открытие»: геоаналитика в помощь работе с бизнесом

«Открытие» пополнил набор геоинструментов решением MLead от российского разработчика. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Комплексное решение охватывает процесс взаимодействия с клиентами от работы с базой до заключения договора. Оно состоит из 5 основных блоков: базы данных, мобильного приложения, отчётности, модуля оптимизаций и геоплатформы. Сервис ставит и контролирует задачи, предлагает оптимальные маршруты встреч, отправляет необходимую информацию клиентам и готовит отчёты.

- Реализованное решение уже позволяет экономить до 20% рабочего времени наших специалистов. За счёт разработки централизованной системы постановки задач, основанной на больших данных и геопривязке, мы сократили время на непродуктивную работу, увеличили время на звонки и встречи по определенному алгоритму. В совокупности эти параметры дают ощутимый экономический эффект, - подчеркивает старший вице-президент, директор департамента корпоративных продаж ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дмитрий Криштопа.

Блок CRM платформы MLead содержит предзагруженные данные организаций, а также инструменты планирования встреч и звонков, календарь, полноценный навигатор, отслеживающий геотреки, и мощный аналитический модуль.

Отправляясь на встречи, сотрудники банка «Открытие» получают через приложение MLead задачи, которые уже содержат максимально подробную информацию. Для оптимизации времени алгоритм подбирает наиболее короткий маршрут, а геопозиция сотрудника уточняется во время совершаемых звонков.

- Как компания-разработчик мы очень благодарны проекту с банком «Открытие», так как он в полной мере раскрывает потенциал направления мобильной разработки b2b-продуктов и отчётливо показывает все плюсы использования геоинформационной составляющей для оптимизации внутренних бизнес-процессов, - отмечает управляющий партнёр компании-разработчика Marketing Logic Дмитрий Галкин.